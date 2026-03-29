Thời sự

Vụ tài xế taxi bị bắn chết ở Quảng Trị: Khu dân cư kêu gọi giúp vợ con nạn nhân

B.Vân

(NLĐO) - Khu dân cư Phước Lý, phường Hoà Khánh kêu gọi hỗ trợ gia đình tài xế bị sát hại trong vụ án tại Quảng Trị, nhằm giúp chăm lo hai con nhỏ của nạn nhân

Ngày 29-3, bà Lê Thị Kim Thuỳ, Tổ phó tổ dân phố 125, phường Hoà Khánh (TP Đà Nẵng) cho biết khu dân cư nơi tài xế B.T.S (SN 1986) sinh sống đã phát thư kêu gọi quyên góp, hỗ trợ gia đình nạn nhân trong vụ nổ súng làm chết 2 người tại Quảng Trị.

Theo bà Thuỳ, anh S. là lao động chính trong gia đình. Vợ anh trước đây làm kế toán nhưng đã nghỉ việc để chăm lo gia đình. Hai con còn nhỏ, một cháu học lớp 2, cháu còn lại mới 4 tuổi.

Năm 2025, anh S. vay mượn để mua xe chạy dịch vụ, hiện gia đình vẫn còn khoản nợ ngân hàng. "Hoàn cảnh quá thương tâm, khu dân cư mong nhận được sự chung tay giúp đỡ để gia đình anh vượt qua khó khăn, bù đắp phần nào mất mát tinh thần" - bà Thuỳ nói.

Vụ tài xế taxi bị bắn chết ở Quảng Trị: Kêu gọi giúp đỡ gia đình nạn nhân - Ảnh 1.

Thư kêu gọi của khu dân cư Phước Lý, phường Hoà Khánh

Liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, trú xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú tại phường An Hải, TP Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra ban đầu, chiều 26-3, Đạo thuê taxi do anh S. điều khiển từ Đà Nẵng ra Quảng Trị. Khi đến xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, Đạo xin mượn xe đi việc riêng nhưng bị từ chối, dẫn đến cãi vã. Đối tượng sau đó dùng súng tự chế bắn chết tài xế, rồi giấu thi thể tại khu vực vườn keo tràm ở thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú.

Vụ tài xế taxi bị bắn chết ở Quảng Trị: Kêu gọi giúp đỡ gia đình nạn nhân - Ảnh 2.

Vợ và con tài xế S. đau buồn trước sự ra đi quá đột ngột của anh

Gây án xong, Đạo lái xe của nạn nhân đến nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền, nổ súng làm bà Đinh Thị T. tử vong, ông Phan Văn H. bị thương nặng. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn hôn nhân.

Sau đó, Đạo cố thủ trong ô tô, yêu cầu gặp vợ con và có ý định tự sát. Sau nhiều giờ vận động, đến khoảng 4 giờ ngày 27-3, đối tượng đã giao nộp vũ khí và ra đầu thú.

Vụ tài xế taxi bị bắn chết ở Quảng Trị: Kêu gọi giúp đỡ gia đình nạn nhân - Ảnh 3.

Hung thủ Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan công an

Theo lời kể của vợ nạn nhân, chiều 26-3, anh S. gọi điện báo có chuyến chở khách ra Quảng Trị, nói khách đặt qua ứng dụng và dự kiến tối cùng ngày sẽ đến nơi. Đến tối, anh vẫn nhắn tin cho vợ, cho biết đang dừng ăn cơm. Tuy nhiên, từ khoảng 21 giờ, gia đình không còn liên lạc được. Đến 3 giờ sáng 27-3, người vợ nhận cuộc gọi báo tin chồng gặp nạn và đã tử vong, khiến chị suy sụp.

Tài xế taxi từ Đà Nẵng ra Quảng Trị chở khách rồi bị sát hại, người thân đau đớn nhận thi thể

Tài xế taxi từ Đà Nẵng ra Quảng Trị chở khách rồi bị sát hại, người thân đau đớn nhận thi thể

(NLĐO) - Nguyễn Ngọc Đạo bắn chết tài xế taxi chở mình từ Đà Nẵng ra Quảng Trị, giấu thi thể trong vườn keo rồi lái xe đến nhà bố mẹ vợ tiếp tục gây án mạng

Vụ con rể bắn mẹ vợ, tài xế taxi tử vong: Bố vợ thoát chết dù trúng đạn vào đầu

(NLĐO) - Người bố vợ bị con rể nổ súng bắn vào đầu trong vụ án khiến 2 người tử vong ở Quảng Trị đã qua cơn nguy kịch, song viên đạn vẫn còn trong đầu.

