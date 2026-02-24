Vụ bé gái bị ném đá trúng đầu ở Cà Mau: Có thể xử lý 2 tội

Như đã thông tin, mấy ngày qua, một Fanpage có lượng người theo dõi lớn ở Cà Mau đã đăng tải thông tin "Biến, mùng 4 Tết quán Vườn… Ai hóng vụ gì kể nghe", kèm theo đoạn clip dài 40 giây.

Ném đá vào đầu bé gái

Nội dung mô tả 2 nhóm người đã dùng gạch, đá ném vào nhau. Một cháu bé cố gắng kéo giữ người đàn ông tay cầm vật giống viên gạch chuẩn bị ném về phía "đối thủ" và khóc kêu "ba ơi…". Sau đó, cháu bé không may bị một vật ném trúng vào đầu, ngã gục xuống nền bê tông.

Vụ việc được xác định xảy ra tại một quán ở ấp 12, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau.

Bé gái bị ném đá ngã xuống đất.

Theo báo cáo của Công an xã Vĩnh Hậu, ngày 20-2, người cha (31 tuổi) dắt con gái (11 tuổi) và một số người bạn đến khu sinh thái V.N.T ở ấp 12, xã Vĩnh Hậu để chơi. Khi người cha yêu cầu chủ quán tính phí để trả tiền ra về thì xảy ra cự cãi với một nhóm khác. Sau đó, các bên đã dùng gạch, đá ném nhau.

Lúc này bé gái 11 tuổi không may bị một vật ném trúng vào đầu dẫn đến ngã gục xuống đất. Sau đó, hai nhóm cùng bỏ ra về. Riêng bé gái được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Đến nay, hai bên đã có thoả thuận, nhóm người ném đá đã hỗ trợ 10 triệu đồng tiền điều trị.

Có thể xử lý nhiều hành vi

Bình luận về sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết nhiều người cho rằng kẻ ném viên gạch trúng đầu cháu bé là do "lỡ tay", ném nhầm mục tiêu chứ không cố ý nhắm vào trẻ em. Tuy nhiên, dưới góc độ Luật Hình sự, lập luận này không thể giúp người thực hiện hành vi thoát tội.

Việc dùng gạch, đá ném vào đám đông là có thể được xem là hành vi sử dụng "hung khí nguy hiểm". Người ném hoàn toàn nhận thức được viên gạch có thể trúng bất kỳ ai và gây ra tổn thương nghiêm trọng, nhưng vẫn thực hiện hành vi, phó mặc cho hậu quả xảy ra (lỗi cố ý gián tiếp).

Do đó, người ném vật thể trúng cháu bé có dấu hiệu rõ ràng của "Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Đặc biệt, hành vi này có thể đi kèm với hàng loạt tình tiết định khung theo các điểm a và c khoản 1 Điều 134 Bộ Luật Hình sự là dùng hung khí nguy hiểm (gạch, đá); phạm tội đối với người dưới 16 tuổi (bé gái). Với tội này, người ném có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự phạt tù đến 3 năm, thậm chí 14 năm tù nếu thương tật nặng hơn hoặc dẫn đến hậu quả làm chết người.

Bên cạnh đó, toàn bộ những cá nhân tham gia vào vụ hỗn chiến (cả hai nhóm) ném gạch đá qua lại đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội. Quán ăn là nơi công cộng, việc tụ tập đập phá, chửi bới, ném gạch đá không chỉ đe dọa tính mạng những người xung quanh mà còn gây đình trệ hoạt động kinh doanh, làm náo loạn khu dân cư.

Với lỗi này, mỗi người có thể bị phạt đến 8 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP do có hành vi gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong khi đó, nếu cơ quan chức năng xác định vụ hỗn chiến gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các đối tượng cầm đầu, tích cực tham gia có thể bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự.

Đặc biệt, việc dùng gạch, đá để gây rối có thể được xem là tình tiết tăng nặng và có khả năng đối diện mức phạt lên đến 7 năm tù.