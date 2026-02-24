HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Vụ bé gái bị ném đá trúng đầu ở Cà Mau: Có thể xử lý 2 tội

Đông Hoa

(NLĐO) - Luật sư nhìn nhận người ném đá có thể bị xử lý tội "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng".

Như đã thông tin, mấy ngày qua, một Fanpage có lượng người theo dõi lớn ở Cà Mau đã đăng tải thông tin "Biến, mùng 4 Tết quán Vườn… Ai hóng vụ gì kể nghe", kèm theo đoạn clip dài 40 giây. 

Ném đá vào đầu bé gái

Nội dung mô tả 2 nhóm người đã dùng gạch, đá ném vào nhau. Một cháu bé cố gắng kéo giữ người đàn ông tay cầm vật giống viên gạch chuẩn bị ném về phía "đối thủ" và khóc kêu "ba ơi…". Sau đó, cháu bé không may bị một vật ném trúng vào đầu, ngã gục xuống nền bê tông.

Vụ việc được xác định xảy ra tại một quán ở ấp 12, xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau.

img

Bé gái bị ném đá ngã xuống đất.

Theo báo cáo của Công an xã Vĩnh Hậu, ngày 20-2, người cha (31 tuổi) dắt con gái (11 tuổi) và một số người bạn đến khu sinh thái V.N.T ở ấp 12, xã Vĩnh Hậu để chơi. Khi người cha yêu cầu chủ quán tính phí để trả tiền ra về thì xảy ra cự cãi với một nhóm khác. Sau đó, các bên đã dùng gạch, đá ném nhau.

Lúc này bé gái 11 tuổi không may bị một vật ném trúng vào đầu dẫn đến ngã gục xuống đất. Sau đó, hai nhóm cùng bỏ ra về. Riêng bé gái được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ điều trị.

Đến nay, hai bên đã có thoả thuận, nhóm người ném đá đã hỗ trợ 10 triệu đồng tiền điều trị.

Có thể xử lý nhiều hành vi

Bình luận về sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết nhiều người cho rằng kẻ ném viên gạch trúng đầu cháu bé là do "lỡ tay", ném nhầm mục tiêu chứ không cố ý nhắm vào trẻ em. Tuy nhiên, dưới góc độ Luật Hình sự, lập luận này không thể giúp người thực hiện hành vi thoát tội.

Việc dùng gạch, đá ném vào đám đông là có thể được xem là hành vi sử dụng "hung khí nguy hiểm". Người ném hoàn toàn nhận thức được viên gạch có thể trúng bất kỳ ai và gây ra tổn thương nghiêm trọng, nhưng vẫn thực hiện hành vi, phó mặc cho hậu quả xảy ra (lỗi cố ý gián tiếp).

Do đó, người ném vật thể trúng cháu bé có dấu hiệu rõ ràng của "Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác" theo Điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017).

Đặc biệt, hành vi này có thể đi kèm với hàng loạt tình tiết định khung theo các điểm a và c khoản 1 Điều 134 Bộ Luật Hình sự là dùng hung khí nguy hiểm (gạch, đá); phạm tội đối với người dưới 16 tuổi (bé gái). Với tội này, người ném có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự phạt tù đến 3 năm, thậm chí 14 năm tù nếu thương tật nặng hơn hoặc dẫn đến hậu quả làm chết người.

Bên cạnh đó, toàn bộ những cá nhân tham gia vào vụ hỗn chiến (cả hai nhóm) ném gạch đá qua lại đều có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trật tự an toàn xã hội. Quán ăn là nơi công cộng, việc tụ tập đập phá, chửi bới, ném gạch đá không chỉ đe dọa tính mạng những người xung quanh mà còn gây đình trệ hoạt động kinh doanh, làm náo loạn khu dân cư.

Với lỗi này, mỗi người có thể bị phạt đến 8 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP do có hành vi gây rối trật tự công cộng mà có mang theo các loại công cụ, đồ vật, phương tiện khác có khả năng sát thương nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Trong khi đó, nếu cơ quan chức năng xác định vụ hỗn chiến gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, các đối tượng cầm đầu, tích cực tham gia có thể bị khởi tố về tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự. 

Đặc biệt, việc dùng gạch, đá để gây rối có thể được xem là tình tiết tăng nặng và có khả năng đối diện mức phạt lên đến 7 năm tù.

Tin liên quan

Nhóm học sinh ở Quảng Ngãi ném đá vào tàu hỏa… cho vui

Nhóm học sinh ở Quảng Ngãi ném đá vào tàu hỏa… cho vui

(NLĐO) - Nhóm học sinh cùng các phụ huynh được công an mời lên làm việc; trong đó 3 em thừa nhận hành vi ném đá lên tàu hỏa.

Xác định 3 học sinh ném đá làm vỡ kính tàu Bắc-Nam

(NLĐO) – Do được nghỉ hè không phải đến trường, 3 học sinh ở Hà Tĩnh đã nhiều lần tụ tập, ném đất, đá làm vỡ kính các chuyến tàu Bắc-Nam khi đi qua địa bàn huyện Đức Thọ để đùa nghịch.

Tài xế tố bị ném đá khi chạy trên tuyến cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây

(NLĐO) - Một số tài xế khi điều khiển phương tiện lưu thông qua tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây phản ánh liên tiếp bị ném đá làm nứt kính xe, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

cố ý gây thương tích gây rối trật tự công cộng ném đá Cà Mau
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo