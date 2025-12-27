Cần Thơ: Xác định nhóm thanh thiếu niên ném đá vào ô tô đang chạy trên đường cao tốc

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Cần Thơ: Xác định nhóm thanh thiếu niên ném đá vào ô tô đang chạy trên đường cao tốc

Ca Linh

(NLĐO) – Công an TP Cần Thơ đã xác định được nhóm thanh thiếu niên ném đá vào ô tô đang lưu thông trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

Ngày 27-12, Công an TP Cần Thơ cho biết nhóm đối tượng có hành vi ném đá vào các phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (đoạn qua xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ).

Cần Thơ: Làm rõ nhóm thanh thiếu niên ném đá vào ô tô đang chạy trên cao tốc - Ảnh 1.

Các phương tiện bị hư hỏng do các đối tượng ném đá khi lưu thông trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Thời gian qua, trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi xuất hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập ném đá vào ô tô đang lưu thông. Hành vi nguy hiểm này đã làm hư hỏng nhiều phương tiện và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của tài xế cùng hành khách qua lại trên tuyến đường này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Cần Thơ đã phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Trinh khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định được nhóm đối tượng độ tuổi từ 16 - 21 tuổi thực hiện hành vi trên.

Cần Thơ: Làm rõ nhóm thanh thiếu niên ném đá vào ô tô đang chạy trên cao tốc - Ảnh 2.

Nhóm đối tượng thực hiện hành vi ném đá. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Để phục vụ công tác điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát Hình sự thông báo các cá nhân, tổ chức là bị hại liên quan đến nhóm đối tượng nêu trên, sớm liên hệ với cơ quan công an để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Cần Thơ (số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ) hoặc trực tiếp liên hệ trung tá Dương Hoàng Thiện, số điện thoại: 0907.688.639.

Tin liên quan

Tòa án ở Cần Thơ tuyên án vụ đưa và nhận hối lộ

Tòa án ở Cần Thơ tuyên án vụ đưa và nhận hối lộ

(NLĐO) – Cựu giám đốc một doanh nghiệp bị phạt 1,5 năm tù về tội đưa hối lộ. Trong khi đó, cựu trưởng phòng quản lý vận tải bị tuyên 5 năm tù về tội nhận hối lộ

Cần Thơ: Phạt tiền 3 bị cáo trong vụ 1 công nhân tử vong khi đào cống

(NLĐO) - Thi công bất chấp nguy hiểm tại công trình cống dưới chân cầu ở TP Cần Thơ đã khiến 1 công nhân tử vong, 3 bị cáo liên quan vừa bị tòa tuyên phạt tiền.

Cần Thơ: 7 cựu lãnh đạo, cán bộ hầu tòa vì bồi thường sai cho 1 phó giám đốc

(NLĐO) - Do nể nang, không kiểm tra hồ sơ, nhiều cán bộ ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang cũ đã ký xác nhận hồ sơ bồi thường trái quy định.

ném đá cao tốc Cần Thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo