Cần Thơ: Xác định nhóm thanh thiếu niên ném đá vào ô tô đang chạy trên đường cao tốc

Ngày 27-12, Công an TP Cần Thơ cho biết nhóm đối tượng có hành vi ném đá vào các phương tiện đang lưu thông trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (đoạn qua xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ).

Các phương tiện bị hư hỏng do các đối tượng ném đá khi lưu thông trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi. Ảnh: Công an TP Cần Thơ



Thời gian qua, trên tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi xuất hiện nhóm thanh thiếu niên tụ tập ném đá vào ô tô đang lưu thông. Hành vi nguy hiểm này đã làm hư hỏng nhiều phương tiện và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của tài xế cùng hành khách qua lại trên tuyến đường này.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Cần Thơ đã phối hợp cùng Công an xã Vĩnh Trinh khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc.

Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định được nhóm đối tượng độ tuổi từ 16 - 21 tuổi thực hiện hành vi trên.

Nhóm đối tượng thực hiện hành vi ném đá. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Để phục vụ công tác điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, Phòng Cảnh sát Hình sự thông báo các cá nhân, tổ chức là bị hại liên quan đến nhóm đối tượng nêu trên, sớm liên hệ với cơ quan công an để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Cần Thơ (số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ) hoặc trực tiếp liên hệ trung tá Dương Hoàng Thiện, số điện thoại: 0907.688.639.