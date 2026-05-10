Thời sự

Vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành ở TPHCM: Bắt người mẹ và nhân tình

Ngọc Giang

(NLĐO)- Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc cùng người tình vì ngược đãi bé trai 2 tuổi là con của Trúc

Ngày 10-5, liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành gây chấn thương nghiêm trọng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, ngụ TPHCM) cùng Danh Chơn (SN 1996, quê An Giang) để điều tra về hành vi "Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình". Các quyết định đã được VKSND Khu vực 14 phê chuẩn.

Trước đó, chiều 2-5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo của người dân về việc một phụ nữ có hành vi đánh đập con nhỏ tại căn nhà thuê ở ấp Phú Lâm.

Bạo hành trẻ em: Mẹ và nhân tình bị bắt giam vì hành hạ bé trai 2 tuổi ở TPHCM - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trúc và Chơn

Khi lực lượng chức năng đến nơi, cháu N.G.K. (SN 2024, con ruột của Trúc) trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, lơ mơ và phản ứng chậm. Cháu bé được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương rồi chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hòa Hiệp khẩn trương xác minh, làm rõ.

Bạo hành trẻ em: Mẹ và nhân tình bị bắt giam vì hành hạ bé trai 2 tuổi ở TPHCM - Ảnh 2.

Căn nhà trọ, nơi cả 2 đối tượng thuê ở và thực hiện hành vi đánh đập cháu K.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Trúc và Danh Chơn sống chung như vợ chồng và đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu K. Riêng trong ngày 2-5, bé trai bị đánh liên tiếp vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện cháu bé chảy máu, cả hai vẫn không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Kết quả chẩn đoán cho thấy cháu K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay cùng nhiều thương tích khác. Cơ quan chức năng nhận định cháu bé có dấu hiệu bị bạo hành trong thời gian dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện sức khỏe cháu K. đã cải thiện rõ rệt và đang được địa phương phối hợp Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục chăm sóc, theo dõi.

Vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành: Người thân từ chối chăm sóc

(NLĐO)- Địa phương có văn bản đề nghị các đơn vị tiếp nhận bé trai 2 tuổi bị mẹ cùng người tình bạo hành sau khi người thân từ chối nhận nuôi dưỡng cháu.

Diễn biến nóng vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành ở TPHCM

(NLĐO)- Cơ quan điều tra đã làm việc với người mẹ và người tình liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành, gây nhiều thương tích nghiêm trọng phải cấp cứu

TPHCM: Bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ và người tình bạo hành gây hôn mê, đa chấn thương

(NLĐO)- Xã Hòa Hiệp đang xác minh vụ việc bé 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và người tình bạo hành gây đa chấn thương, hôn mê, vụ việc gây bức xúc trong dư luận

cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can TPHCM bé trai 2 tuổi bạo hành xã Hoà Hiệp mẹ và tình nhân
