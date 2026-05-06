Vùng miền Đông Nam Bộ

Vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành: Người thân từ chối chăm sóc

Ngọc Giang

(NLĐO)- Địa phương có văn bản đề nghị các đơn vị tiếp nhận bé trai 2 tuổi bị mẹ cùng người tình bạo hành sau khi người thân từ chối nhận nuôi dưỡng cháu.

Ngày 6-5, UBND xã Hòa Hiệp (TPHCM) đã có văn bản gửi Sở Y tế TPHCM và Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM đề nghị tiếp nhận, chăm sóc bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành.

Theo báo cáo của địa phương, cháu bé N.G.K (SN 2024) hiện chưa có giấy khai sinh. Sau khi xác minh, chính quyền đã liên hệ người thân nhưng bà ngoại và dì ruột đều từ chối nhận nuôi dưỡng.

Vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành: Người thân từ chối chăm sóc trẻ - Ảnh 1.

Căn nhà nơi xảy vụ việc bạo hành nghiêm trọng

Trước tình hình trên, nhằm bảo đảm điều kiện điều trị và phục hồi cho cháu bé, các cơ quan liên quan đã thống nhất đề nghị UBND xã Hòa Hiệp hoàn tất thủ tục để Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM tiếp nhận. Trung tâm sẽ cử người phối hợp chăm sóc cháu trong thời gian điều trị tại bệnh viện và sau khi xuất viện, dự kiến khoảng 3 tháng.

Sau giai đoạn này, cháu K. sẽ được chuyển đến cơ sở bảo trợ xã hội để tiếp tục được nuôi dưỡng, chăm sóc và tạo điều kiện học tập lâu dài theo quy định.

Địa phương nhận định đây là vụ bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra nhiều lần, kéo dài, có dấu hiệu lặp lại chứ không phải hành vi bộc phát. Hành vi của các đối tượng đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, đe dọa tính mạng nạn nhân, đồng thời vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành: Người thân từ chối chăm sóc trẻ - Ảnh 2.

Hình ảnh cháu bé bị bạo hành với những vết thương cũ và mới khiến nhiều người xót xa

Quá trình làm việc với đối tượng, địa phương còn xác định người mẹ từng có hành vi nhúng đầu cháu bé vào thau nước trong lúc tắm. Vụ việc cũng gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn.

Như đã thông tin, ngày 2-5, Công an xã Hòa Hiệp tiếp nhận tin báo từ người dân về việc một bé trai có dấu hiệu bị bạo hành tại nhà trọ ở ấp Phú Lâm. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, đưa cháu đi cấp cứu và triển khai điều tra.

Thời điểm được phát hiện, cháu K. trong tình trạng nguy kịch, toàn thân có nhiều vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách, phản ứng chậm. Nạn nhân được chuyển từ cơ sở y tế địa phương lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) để tiếp tục điều trị.

Vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành: Người thân từ chối chăm sóc trẻ - Ảnh 3.

2 đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn đã bị bắt giữ

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy cháu bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay cùng nhiều tổn thương khác. Các dấu hiệu cho thấy cháu bé bị bạo hành trong thời gian dài.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993, mẹ ruột cháu bé) và Danh Chơn (SN 1996) chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh cháu. Riêng trong ngày 2-5, cháu bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân bị thương, chảy máu, các đối tượng không đưa đi cấp cứu kịp thời.

Ngày 5-5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trúc và Chơn để điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".

Cơ quan điều tra xác định cả người mẹ và cha dượng đã nhiều lần đánh bé trai 2 tuổi. Dù nạn nhân chảy máu, các đối tượng không đưa đi cấp cứu kịp thời

NÓNG: Bắt giữ người mẹ cùng tình nhân bạo hành nghiêm trọng bé 2 tuổi ở TPHCM

Dù đứa trẻ chỉ mới 2 tuổi nhưng nhiều lần bị mẹ cùng người tình đánh đập, đỉnh điểm là ngày 2-5, bé bị đánh nhiều lần gây đa chấn thương.

Diễn biến nóng vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành ở TPHCM

Cơ quan điều tra đã làm việc với người mẹ và người tình liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành, gây nhiều thương tích nghiêm trọng phải cấp cứu

