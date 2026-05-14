Thời sự Xã hội

Vụ bé trai bị đánh ở Dĩ An: Cha dượng thường say xỉn, nhiều lần hành hung hai mẹ con

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Sở Y tế TPHCM cho biết bé trai ở phường Dĩ An bị cha dượng bạo hành nhiều lần, gây tổn thương cả thể chất lẫn tinh thần.

Ngày 14-5, Sở Y tế TPHCM vừa có báo cáo liên quan vụ bé trai bị cha dượng đánh gây bức xúc dư luận xảy ra tại phường Dĩ An, TPHCM.

Clip hành hung được lan truyền trên mạng xã hội. Nguồn: MXH

Theo báo cáo, khoảng 15 giờ ngày 4-5, ông Bùi Trung Quốc trở về nhà trên đường Trần Thị Dương, phường Dĩ An thì thấy em T.G.T. đang ngủ ở phòng khách. Người này đã la mắng em T. vì cho rằng sau giờ thi buổi trưa không về nhà.

Khi em T. giải thích sau khi thi xong có sang nhà bạn chơi, ông Quốc tiếp tục lớn tiếng rồi xông tới đè em xuống nền nhà, dùng tay đánh nhiều cái vào vùng mặt và đầu.

Bạo hành trẻ em: Bé trai ở Dĩ An bị cha dượng đánh đập nghiêm trọng - Ảnh 1.

Bé trai được gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khi bị cha dượng đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt.

Sau khi bị đánh, em T. rơi vào trạng thái choáng, nằm tại chỗ, không thể đi lại. Mẹ của em là bà L.T.K.L. sau đó gọi điện cho con thì mới biết sự việc.

Theo cơ quan chức năng, bà L.T.K.L. (SN 1976, ngụ phường Tân Bình, TPHCM) và ông Bùi Trung Quốc (SN 1992, quê Đồng Tháp) chung sống như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Em T.G.T. (SN 2012, quê An Giang) là con riêng của bà L.

Bà L. cũng trình báo việc ông Quốc thường xuyên say xỉn, nhiều lần đánh đập cả hai mẹ con. Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội do bà cung cấp cho gia đình cha ruột của em T. đăng tải vì quá bức xúc.

Bạo hành trẻ em: Bé trai ở Dĩ An bị cha dượng đánh đập nghiêm trọng - Ảnh 2.

Công an TPHCM đã tạm giữ Bùi Trung Quốc. Ảnh: Công an TPHCM

Sau vụ việc, gia đình cùng chính quyền địa phương đã đưa em T.G.T. đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Kết quả cho thấy em bị tổn thương phần mềm vùng đầu, cổ tay và bàn tay. Hiện tâm lý của em đã ổn định, chưa ghi nhận bất thường.

Công an TPHCM đã tạm giữ ông Bùi Trung Quốc để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định pháp luật.

Sở Y tế TPHCM nhận định đây là vụ việc trẻ em bị bạo lực nhiều lần, kéo dài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Ngành y tế sẽ tiếp tục phối hợp địa phương theo dõi, hỗ trợ tâm lý và triển khai các biện pháp bảo vệ khẩn cấp đối với trẻ.

Lời khai của người đàn ông bạo hành con riêng của "vợ hờ" ở TPHCM

(NLĐO) - Công an TPHCM đang điều tra vụ bé trai bị người tình của mẹ đánh tới choáng sau khi clip lan truyền mạng xã hội.

Công an vào cuộc vụ cha dượng bạo hành con riêng ở TPHCM

(NLĐO)- Công an phường Dĩ An, TPHCM đang làm rõ vụ thiếu niên bị cha dượng bạo hành sau clip lan truyền gây phẫn nộ

Cha dượng bạo hành dã man con riêng của vợ

(NLĐO)- Nghi con riêng của vợ trộm cắp tiền của người thân, Phùng Văn Tú đã dùng dây thừng buộc chân, tay của bé trai treo lên xà nhà rồi dùng roi đánh, cắt quần áo và dội nước vào mặt cháu

