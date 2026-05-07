Công an vào cuộc vụ cha dượng bạo hành con riêng ở TPHCM

Ngày 7-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an phường Dĩ An, TPHCM (trước đây thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết đơn vị đang củng cố hồ sơ, làm rõ vụ việc một thiếu niên bị cha dượng bạo hành gây bức xúc dư luận.

Trước đó, cùng ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông liên tục hành hung một thiếu niên khoảng 13-15 tuổi tại nhà riêng. Theo nội dung clip, người này hung hăng đẩy nạn nhân ngã xuống nền nhà rồi tiếp tục lao tới dùng tay đấm nhiều lần vào vùng mặt, mặc cho cháu bé khóc lóc, giơ tay che chắn.

Không chỉ đánh đập, người đàn ông còn liên tục lớn tiếng đe dọa khiến nhiều người xem phẫn nộ.

Qua xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra tại một căn nhà trong hẻm 132 đường Trần Thị Dương, khu phố Đông Chiêu, phường Dĩ An, TPHCM.

Người có hành vi hành hung được xác định là B.T.Q. (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Tháp), được cho là cha dượng của nạn nhân.

Hiện Công an phường Dĩ An đã lập hồ sơ vụ việc, tiếp tục làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền lợi và sức khỏe cho trẻ em.