Vụ bé trai bị nghi lấy trộm một thanh socola trong siêu thị: Bảo vệ tự ý kiểm tra là sai luật

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Vụ bé trai bị nghi lấy trộm một thanh socola trong siêu thị: Bảo vệ tự ý kiểm tra là sai luật

Anh Vũ

(NLĐO) - Một bé trai 10 tuổi bị nhân viên bảo vệ siêu thị đưa vào phòng riêng vì ghi ngờ lấy trộm một thanh socola.

Như Báo Người Lao Động thông tin, cơ quan chức năng phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) đang làm rõ thông tin vụ việc người mẹ tố cáo lên mạng xã hội, cho rằng bảo vệ của siêu thị Go! Đà Lạt đã tự ý kiểm tra con mình khi không có người thân hoặc người giám hộ bên cạnh.

Phân định pháp lý vụ bé trai 10 tuổi bị nhân viên siêu thị tự ý kiểm tra vì nghi ăn cắp thanh socola - Ảnh 1.

Siêu thị Go! Đà Lạt tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Thông tin đăng tải cho thấy vào ngày 11-10, bé trai 10 tuổi đi mua sắm cùng anh họ tại siêu thị Go. Do nghi ngờ bé trai lấy trộm một thanh socola nên bảo vệ siêu thị đã đưa bé vào phòng riêng, tách khỏi khu vực mua sắm để kiểm tra, khám xét.

Trích xuất camera cho thấy bé trai không lấy trộm socola và phía siêu thị cho bé trai ra về.

Phía gia đình bé trai bức xúc đã đăng tải nội dung lên mạng xã hội và cho biết: "Có một đứa trẻ bước ra khỏi siêu thị với ánh mắt hoang mang, sợ hãi và tổn thương - vì người lớn đã quên cách cư xử với sự tử tế".

Tự ý khám xét bé trai là sai luật

Luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết về mặt pháp lý, nhân viên siêu thị không có thẩm quyền "làm việc" hay "tạm giữ" người, kể cả trong trường hợp nghi ngờ khách hàng có hành vi trộm cắp.

Trong vụ việc trên, hành vi tự ý đưa bé trai 10 tuổi vào phòng riêng, cách ly khỏi khu vực mua sắm mà không có người giám hộ là trái pháp luật, bởi đã xâm phạm quyền tự do thân thể và quyền được bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín của trẻ em.

Cụ thể, điều 21 Luật Trẻ em năm 2016 quy định "Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Trẻ em được pháp luật bảo vệ danh dự, nhân phẩm, uy tín…". Ngoài ra, điều 20 Hiến pháp năm 2013 hay điều 34 Bộ Luật Dân sự năm 2015 cũng quy định rất rõ quyền bất khả xâm phạm về thân thể, danh dự của trẻ em.

Như vậy, việc nhân viên siêu thị tự ý đưa cháu bé vào phòng riêng để "làm việc" vì nghi ngờ lấy cắp, nếu gây ra tổn thương tinh thần, sang chấn tâm lý hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm của bé trai, thì hành vi này có thể bị xử lý hành chính hoặc phải bồi thường dân sự, tùy mức độ vi phạm.

Về xử lý hành chính, căn cứ điểm a khoản 3 điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với hành vi "Có hành vi khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm, lăng mạ, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác".

Về trách nhiệm dân sự, theo khoản 2 điều 592 Bộ Luật Dân sự năm 2015, người xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác phải bồi thường khoản tiền để bù đắp tổn thất tinh thần mà người bị thiệt hại gánh chịu. Mức bồi thường do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá mười lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết.

Như vậy, trong trường hợp này, gia đình cháu bé hoàn toàn có quyền yêu cầu siêu thị công khai xin lỗi và bồi thường thiệt hại tinh thần nếu có căn cứ chứng minh rằng hành vi của nhân viên an ninh đã gây tổn thương tâm lý hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của trẻ.

Tin liên quan

Đạp xe rồi bị lạc, bé trai 3 tuổi chỉ nhớ: “Mẹ tên Trang”

Đạp xe rồi bị lạc, bé trai 3 tuổi chỉ nhớ: “Mẹ tên Trang”

(NLĐO) - Trong lúc tuần tra ở cổng chợ Ba Đồn (Quảng Trị), công an phát hiện bé trai 3 tuổi đi xe đạp khóc giữa đám đông, chỉ nhớ được mẹ tên Trang.

Bé trai bị dập nhãn cầu khi chơi bóng tennis

(NLĐO)-Ban đầu bé trai than đau, được nghỉ ngơi sau tai nạn nhưng sau đó thì không thấy gì.

Bệnh viện Chợ Rẫy miễn 100% viện phí cho bé trai bị cây rơi trúng đầu

(NLĐO) - Hiện bệnh nhân vẫn còn thở máy qua nội khí quản, đồng tử hai bên phản xạ ánh sáng yếu, tiên lượng dè dặt

bé trai siêu thị tổn thương tâm lý Pháp lý sang chấn tâm lý mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo