Công an phường Ba Đồn bàn giao cháu bé đi lạc cho gia đình

Ngày 5-9, Công an phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị - cho biết trong quá trình tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng chợ Ba Đồn, Tổ Cảnh sát trật tự phát hiện một bé trai đi xe đạp, đứng khóc, có biểu hiện hoảng loạn, không tìm được đường về nhà.

Khi được động viên, cháu chỉ nhớ mẹ tên Trang. Lực lượng công an đã xác minh tại nhiều tổ dân phố. Khoảng một giờ sau, bé được xác định là L.B.Q. (3 tuổi), con chị Nguyễn Thị Trang, trú tại tổ dân phố 8, phường Ba Đồn.

Trước đó, bé Q. được gia đình cho tự đạp xe quanh nhà. Tuy nhiên, do mải chơi, cháu đã đi lạc ra khu vực cách nhà hơn 4 km.

Công an phường Ba Đồn sau đó hoàn tất thủ tục và bàn giao cháu bé an toàn cho gia đình. "Cả nhà rất hoảng loạn khi không thấy con, may mắn nhờ công an tìm được kịp thời" - chị Trang nói.

Công an phường Ba Đồn cho biết việc tuần tra thường xuyên không chỉ nhằm giữ gìn an ninh trật tự mà còn giúp phát hiện, hỗ trợ kịp thời người dân trong những tình huống khẩn cấp. Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của tổ công tác đã nhận được sự cảm ơn, ghi nhận từ gia đình và người dân địa phương.