Vụ bé trai chơi ném dép dẫn tới hỏng 2 thang máy, có phải bồi thường tiền tỉ?

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo luật sư, bé trai cầm dép ném trúng vòi phun nước PCCC gây hỏng thang máy cần xác định thiệt hại thực tế có do hành vi vi phạm gây ra hay không.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 bé trai cầm dép ném thi ở hành lang tầng 5, chung cư CT12B Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ (phường Định Công, TP Hà Nội).

Vụ bé trai chơi ném dép dẫn tới hỏng 2 thang máy, có phải bồi thường tiền tỉ?- Ảnh 1.

Thời điểm cháu bé ném dép trúng vòi phun nước PCCC. Ảnh: Gif

Theo đó, vào khoảng 19 giờ ngày 27-9, tại tầng 5, chung cư CT12B Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ có 3 bé trai cùng nhau thi ném dép. Trong lúc chơi đùa, một bé trai ném dép trúng vòi phun nước phòng cháy chữa cháy (PCCC) tự động tại sảnh tầng 5, khiến nước chảy xối xả xuống sàn nhà. Ít phút sau, người dân phát hiện ra sự việc nhưng nước đã chảy xuống khiến 2 thang máy bị ảnh hưởng, dừng hoạt động.

Sau sự việc, dư luận đặt câu hỏi: Trách nhiệm bồi thường sẽ thuộc về ai, cha mẹ các cháu bé có phải chịu trách nhiệm pháp lý hay không?

Về việc này, tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, cho biết theo quy định của pháp luật thì người có lỗi gây thiệt hại sẽ phải bồi thường thiệt hại. Bồi thường thiệt hại có thể là thiệt hại phát sinh từ hợp đồng hoặc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Trong trường hợp quan hệ giữa các bên không phát sinh từ hợp đồng nhưng gây thiệt hại thì người gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Trường hợp trẻ em, người chưa thành niên gây thiệt hại thì việc bồi thường thiệt hại sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, trong đó có thể do người đại diện của trẻ em thực hiện.

Trong vụ việc 3 cháu bé chơi ở hành lang nhà chung cư ném dép dẫn đến nước ở hệ thống phòng cháy chảy xuống làm hư hỏng một số thiết bị của tòa nhà, trong đó có thiết bị cầu thang máy, thì có thể thấy hành vi của các cháu bé là có lỗi "có gây ra thiệt hại"

"Tuy nhiên, cũng cần xác định thiệt hại thực tế có tất yếu do hành vi vi phạm gây ra hay không, các cháu có lỗi nhưng mức độ lỗi như thế nào đối với thiệt hại. Nếu có tranh chấp thì cơ quan chức năng sẽ xác định tổng giá trị thiệt hại và xác định những thiệt hại này có tất yếu do hành vi của các cháu gây ra hay không để xem xét trách nhiệm pháp lý, mức độ bồi thường thiệt hại cho phù hợp"- luật sư Cường nêu rõ.

Theo luật sư Cường, về nguyên tắc thì thiệt hại phải có mối quan hệ nhân quả từ hành vi trái pháp luật, hậu quả đó là kết quả tất yếu do hành vi trái pháp luật gây ra thì người thực hiện hành vi trái pháp luật đó mới phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Trường hợp thiệt hại có lỗi một phần của bên bị hại thì người gây thiệt hại chỉ phải bồi thường thiệt hại tương ứng với phần lỗi của mình.

"Trong tình huống này, nếu có tranh chấp thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ thiết kế của tòa nhà, vị trí bố trí thang máy, các quy tắc để đảm bảo an toàn khi có sự cố xảy ra có được tuân thủ hay không. Nếu quá trình thiết kế, thi công, bảo dưỡng, sửa chữa hoặc các giải pháp an toàn không được tuân thủ thì thiệt hại không hoàn toàn do các cháu bé gây ra, đồng nghĩa với việc cha mẹ của các cháu không phải bồi thường đối với toàn bộ thiệt hại"- Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp phân tích.

chung cư phòng cháy chữa cháy ném dép bé trai ném dép ở chung cư
