Pháp luật

Vụ bị phạt tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng: Không tìm được người mua

Tin - ảnh: Như Quỳnh

(NLĐO) – Theo cơ quan chức năng, anh Thái Khắc Thành đã bán 10 con gà lôi trắng cho một người không rõ tên, tuổi, địa chỉ.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 13-8, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã ra kháng nghị theo hướng đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên về việc tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" để điều tra lại.  Cùng ngày, Thái Khắc Thành được cho tại ngoại.

Thái Khắc Thành bị phạt tù 6 năm vì nuôi bán gà lôi trắng trái phép - Ảnh 1.

Người thân anh Thái Khắc Thành vui mừng khi người này được tại ngoại

Theo hồ sơ vụ án, sau khi nuôi trái phép 3 con gà lôi trắng, anh Thành ấp nở được 10 gà lôi con. Tháng 3-2025, do muốn bán gà lôi con lấy tiền, Thành dùng tài khoản Facebook đăng nội dung "Bữa bạn nào hỏi gà cảnh thì bữa nay đã có hai đàn rồi ạ, có lấy thì Ib (inbox -PV) mình ạ, hỏi lâu quá giờ mình không nhớ ai nữa ạ".

 Ngày 26-3-2025, anh Thành nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger của tài khoản Facebook "Quốc Huy" của một người không rõ tên, tuổi, địa chỉ, hỏi mua 10 con gà lôi con.

Anh Thành và người này thống nhất giá 500.000 đồng/con, số tiền phải thanh toán là 5 triệu đồng. Do gà còn non, người có tài khoản "Quốc Huy" nhờ Thành nuôi thêm mấy ngày với tiền công nuôi là 1 triệu đồng, hẹn thời gian giao gà vào ngày 2-4-2025.

Sau đó, anh Thành dùng số tài khoản của vợ mình để người có tài khoản "Quốc Huy" chuyển 2 triệu đồng tiền đặt cọc mua gà từ số tài khoản của anh B.T.A. (SN 1992, xã Minh Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ), số tiền còn lại là 4 triệu đồng và 2,6 triệu tiền cước xe vận chuyển sẽ thanh toán khi người mua nhận được gà vào ngày 2-4-2025.

Thái Khắc Thành bị phạt tù 6 năm vì nuôi bán gà lôi trắng trái phép - Ảnh 2.

Anh Thái Khắc Thành bị bắt giữ vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng trái phép. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 7 giờ ngày 1-4-2025, anh Thành gọi điện cho anh Thái Đình Sơn (Nghệ An, là người có xe vận chuyển), nhờ anh Sơn chuyển gà ra Thái Bình. Khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Sơn nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0906298xx6 của người đàn ông không quen biết, nói chở gà đến huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) và bảo anh lưu số, kết bạn Zalo với tài khoản "Quốc Huy". Sau đó, anh Sơn nhận được tiền công vận chuyển ứng trước là 1 triệu đồng từ số tài khoản của anh B.T.A.

Cơ quan điều tra đã xác định, anh Đ.V.Q. (SN 1973, huyện Phúc Thọ (cũ), TP Hà Nội) là chủ của thuê bao số điện thoại 0906298xx6. Tuy nhiên anh Q. cho biết đã không dùng số điện thoại này do mạng yếu từ khoảng tháng 9-2024.

Còn anh B.T.A., mở cửa hàng sửa điện thoại ở nhà. Ngày 27-3-2025 và ngày 1-4-2025, "một người đàn ông không quen biết, không rõ tên, địa chỉ, đeo khẩu trang đến cửa hàng điện thoại của anh, nhờ anh chuyển tiền đến tài khoản khác rồi trả tiền mặt cho anh".

Với tài khoản Facebook "Quốc Huy", Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình (cũ) trả lời với cơ quan điều tra rằng, Facebook là một trang mạng xã hội và truyền thông có công ty đặt trụ sở ở Mỹ. Các thông tin về tài khoản người dùng do Facebook lưu trữ, quản lý và không chia sẻ cho bên thứ ba trừ khi có các thỏa thuận được ký kết trực tiếp. Do đó, chưa đủ căn cứ để xác định người sử dụng Facebook đăng nhập dưới tên "Quốc Huy".

Tài liệu điều tra xác định anh T.A. thì được một người đàn ông không rõ tên, địa chỉ, đeo khẩu trang đến cửa hàng điện thoại nhờ chuyển tiền rồi trả tiền mặt; anh Q. là chủ số thuê bao nêu trên nhưng từ tháng 9-2024 đến nay đã không dùng do mạng yếu, do đó cơ quan điều tra không xử lý anh B.T.A. và anh Đ.V.Q.

Cơ quan truy tố cáo buộc Thành biết rõ 2 con gà mái và 1 con gà trống đều thuộc loài Gà lôi trắng, thuộc loài chim nguy cấp, quý, hiếm nhưng vẫn nuôi nhốt tại nhà mà không được phép của cơ quan chức năng.

Khi 10 gà lôi con nở, bị cáo Thành bán cho một người không biết tên để lấy 6 triệu đồng, khi giao ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (cũ) thì bị Công an tỉnh Thái Bình phát hiện thu giữ.

Hành vi của bị cáo Thành bị quy kết vào tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự.

