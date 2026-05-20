Thời sự

Vụ cá chết hàng loạt trên sông: Kết quả phân tích các mẫu nước

Đức Ngọc

(NLĐO) - Theo cơ quan chức năng, hiện chưa có cơ sở xác định thủy sản chết hàng loạt do nguồn nước bị ô nhiễm.

Liên quan đến vụ việc thủy sản chết hàng loạt tại nhiều địa phương ở tỉnh Nghệ An, theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, vào chiều tối 3-5-2026, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kèm dông lốc, gây biến động đột ngột về môi trường nước như nhiệt độ, oxy hòa tan.

- Ảnh 1.

Cá lồng trên sông Lam của một hộ dân chết hàng loạt. Ảnh: MXH

Đối với hiện tượng thủy sản chết, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã lấy mẫu nước mặt sông Lam, sông Đào và mẫu thủy sản chết để phân tích. Kết quả đo nhanh nước mặt sông Lam tại xã Anh Sơn cho thấy pH 7,5; độ kiềm 110; oxy hòa tan (DO) 5mg/L, nằm trong ngưỡng an toàn đối với thủy sản nuôi.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã lấy 3 mẫu nước mặt trên sông Lam tại khu vực hạ lưu điểm tiếp nhận nước thải Nhà máy đường Sông Lam, xã Nhân Hòa (cách điểm tiếp nhận khoảng 20 m về phía hạ lưu); đoạn qua xóm Thanh Sơn 5, xã Anh Sơn và đoạn qua xóm Thắng Lợi, xã Bạch Ngọc để phân tích chất lượng môi trường nước. Đơn vị này cũng lấy 3 mẫu nước mặt trên sông Đào tại các xã Giai Lạc, Bình Minh và khu vực cầu Đông, xã Quỳnh Lưu. Kết quả phân tích cho thấy 11/11 thông số môi trường của tất cả các mẫu nước đều nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt QCVN 08:2023/BTNMT.

Ngoài ra, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp lấy 3 mẫu ốc tại các xã Giai Lạc, Đông Thành, Bình Minh gửi Trạm chẩn đoán xét nghiệm 2 - thuộc Trung tâm chẩn đoán Thú y Trung ương để xét nghiệm một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên thủy sản nuôi. Kết quả không phát hiện ký sinh trùng Perkinsus trên các mẫu kiểm tra.

Được biết, chiều 3-5, tại Nhà máy đường Sông Lam xảy ra sự cố thủng bồn chứa mật rỉ dung tích khoảng 2.800 tấn trong điều kiện mưa lớn, giông lốc và sấm sét mạnh. Nguyên nhân ban đầu được Công ty CP Mía đường Sông Lam xác định là do sét đánh.

Theo báo cáo của doanh nghiệp và kết quả kiểm tra thực tế của cơ quan chức năng, lượng mật rỉ chảy ra ngoài ước tính khoảng 300 tấn, trong đó thu hồi được khoảng 276 tấn. Qua kiểm tra hiện trạng địa hình, hướng thoát tràn và các công trình ngăn cách, cơ quan chức năng cho biết không ghi nhận dấu hiệu mật rỉ chảy trực tiếp ra sông Lam tại thời điểm kiểm tra.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An, đến thời điểm báo cáo, chưa đủ cơ sở để kết luận cụ thể nguyên nhân và mối liên hệ giữa sự cố thủng bồn chứa mật rỉ và hiện tượng thủy sản chết hàng loạt.

Kết quả đo nhanh và phân tích chất lượng nước mặt sông Lam, sông Đào cho thấy các thông số môi trường cơ bản nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 08:2023/BTNMT; kết quả xét nghiệm cũng không phát hiện ký sinh trùng Perkinsus trên các mẫu ốc được kiểm tra.

Do đó, chưa có cơ sở xác định nguyên nhân thủy sản chết do ô nhiễm môi trường nước mặt diện rộng hoặc do bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Qua kiểm tra thực tế, tổng hợp báo cáo địa phương, diễn biến thời tiết, cho thấy hiện tượng thủy sản chết xảy ra sau đợt mưa lớn, giông lốc làm môi trường nước biến động đột ngột trên diện rộng, gây sốc đối với thủy sản nuôi.

Từ báo cáo trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương rà soát, đánh giá các nguồn thải có nguy cơ tác động đến môi trường nước; kiểm tra, xác minh khi có dấu hiệu ô nhiễm và tham mưu xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

