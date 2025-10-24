Vụ cầm dao đâm 7 người bị thương trong bệnh viện: Thêm thông tin "lạnh người"

Chiều 23-10, Ban Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã trực tiếp đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên 3 nhân viên y tế Khoa Sơ sinh đang điều trị, gồm các chị N.T.T., N.T.T.H. và N.T.N, những người bị người nhà bệnh nhân hành hung, tấn công khi đang làm nhiệm vụ thăm khám, chăm sóc trẻ sơ sinh.

Lãnh đạo Bệnh viện Sản nhi thăm hỏi các nạn nhân trong vụ việc. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngoài ra, đoàn công tác cũng đã đến thăm hỏi bà bà N.T.T.T. (51 tuổi, ở Nghệ An) và bà P.T.T. (64 tuổi, ở Hà Tĩnh), người nhà của các bệnh nhi bị thương trong vụ việc.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ ngày 23-1, Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An), có vợ và hai con sinh đôi đang điều trị tại Khoa Sơ sinh đã bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng đang chăm sóc trẻ tại phòng 305.

Vụ việc khiến 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh bị thương, trong đó điều dưỡng N.T.T.T. bị thương nặng nhất với 4 vết đâm ở vùng cổ, ngực và lưng.

Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, cho biết thời điểm xảy ra sự việc Vỹ còn ôm một cháu bé định ném xuống đất, nhưng rất may nhân viên bệnh viện đã kịp thời can thiệp, ngăn chặn được hành vi trên.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, nơi xảy ra vụ việc

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ bệnh viện đã nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn đối tượng, phối hợp Công an phường Trường Vinh khống chế, bắt giữ, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và người nhà.

Ban Giám đốc Bệnh viện đã chỉ đạo ổn định tình hình khám chữa bệnh, tăng cường an ninh và phối hợp cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

Được biết, nhờ sự cứu chữa kịp thời, đến nay, các nạn nhân đều đã qua cơn nguy kịch, song tinh thần còn rất hoảng loạn.