Ngày 11-5, ông Hoàng Ngọc Vinh (trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng), đại diện nhóm khách hàng - gần 20 người, mua căn hộ tại dự án Ariyana Beach Resort & Suites Đà Nẵng (dự án Ariyana, 107 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cùng ký đơn, gửi đơn kiến nghị khẩn cấp đến UBND TP Đà Nẵng và Chủ tịch UBND thành phố về việc chủ đầu tư dự án chậm thực hiện nghĩa vụ bàn giao căn hộ và nghĩa vụ tài chính.

Dự án Ariyana chậm bàn giao căn hộ cho khách hàng dẫn đến khiếu nại, tranh chấp kéo dài nhiều năm qua

Theo tìm hiểu, dự án Ariyana do Công ty Cổ phần Khách sạn và Du lịch Thiên Thai (Công ty Thiên Thai) làm chủ đầu tư với quy mô 2 khối căn hộ khách sạn Condo 1 và Condo 2, gồm 1.366 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 1.772 tỉ đồng.

Nhóm khách hàng cho biết dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2017. Theo tiến độ điều chỉnh, thời gian thực hiện dự án từ tháng 10-2017 đến tháng 10-2019. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành và chưa bàn giao căn hộ cho người mua.

Các khách hàng đã ký hợp đồng mua bán căn hộ và hợp đồng vay vốn với Công ty Thiên Thai trong giai đoạn 2017-2020, đồng thời thanh toán khoảng 95% giá trị căn hộ. Chủ đầu tư đã có văn bản xác nhận tổng số tiền khách hàng nộp, bao gồm khoản tiền theo hợp đồng mua bán và hợp đồng vay.

"Chúng tôi đã nộp khoảng 95% giá trị căn hộ từ nhiều năm trước nhưng đến nay dự án vẫn chưa được bàn giao"- ông Hoàng Ngọc Vinh nêu trong đơn kiến nghị.

Đáng chú ý, nhóm khách hàng phản ánh chủ đầu tư chưa có thông tin chính thức về nguyên nhân chậm tiến độ, kế hoạch hoàn thiện dự án cũng như thời điểm bàn giao căn hộ. Theo phản ánh, nhiều đề nghị làm việc, đối thoại từ phía khách hàng đã được gửi đến doanh nghiệp nhưng chưa được phản hồi.

Nhiều khách hàng đã khởi kiện vụ án lên tòa các cấp tại Đà Nẵng. Tòa án đã xác định lại bản chất giao dịch và nghĩa vụ tài chính của các bên liên quan

Từ đó, nhóm khách hàng kiến nghị UBND TP Đà Nẵng và các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra toàn diện việc thực hiện dự án của Công ty Thiên Thai; làm rõ các nội dung liên quan việc huy động, sử dụng nguồn vốn và trách nhiệm tài chính đối với khách hàng.

Bên cạnh đó, người mua căn hộ đề nghị cơ quan chức năng yêu cầu chủ đầu tư giải trình nguyên nhân chậm tiến độ, đưa ra phương án hoàn thiện dự án, bàn giao căn hộ cũng như thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh theo hợp đồng đã ký kết.

Nhóm khách hàng cũng kiến nghị làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự thì chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định.

"Kính đề nghị Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các sở, ngành liên quan sớm vào cuộc để giải quyết vụ việc, tránh kéo dài gây ảnh hưởng quyền lợi của khách hàng và tác động đến môi trường đầu tư trên địa bàn" – đơn kiến nghị nêu.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tranh chấp giữa một số khách hàng và chủ đầu tư dự án Ariyana từng được đưa ra xét xử qua hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm liên quan các hợp đồng mua bán căn hộ, hợp đồng vay vốn tại dự án này. Các bản án sau đó đã xác định lại bản chất một số giao dịch giữa các bên, đồng thời tuyên điều chỉnh một phần nội dung liên quan trách nhiệm tài chính giữa doanh nghiệp và khách hàng.



