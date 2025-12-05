HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ cháy 6 người thương vong sáng 5-12: Hai cô gái nhảy từ tầng cao thoát chết

Anh Vũ

(NLĐO) - Vụ cháy xảy ra tại một căn nhà ở trung tâm TPHCM khiến 6 người thương vong.

CLIP: Bà Trần Thị Mỹ Lộc, 58 tuổi kể lại thời điểm cháy.

Sáng 5-12, Công an TPHCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ cháy khiến 6 người thương vong.

- Ảnh 1.

Công an TPHCM đang phong tỏa hiện trường.

Hơn 4 giờ cùng ngày, đám cháy phát ra từ quán bún ốc Hà Nội cao 4 tầng ở địa chỉ 227 đường Trần Hưng Đạo, phường phường Cầu Ông Lãnh. Lúc này có khoảng 10 người trong nhà.

Lửa nhanh chóng bùng lên, bao trùm căn nhà. Phát hiện cháy, người dân tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy, xe thang và lính cứu hỏa đến hiện trường. Sau 30 phút, đám cháy được dập tắt. Cảnh sát đưa 4 người bị ngạt khói ra ngoài để đưa đi cấp cứu, gồm 2 phụ nữ 35 tuổi và 40 tuổi; bé gái 7 tuổi và bé trai 2 tuổi. Hiện 4 nạn nhân đã tử vong.

Vụ cháy cũng khiến 2 cô gái 18 tuổi và 21 tuổi bị thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định cơ sở 1.

Bà Trần Thị Mỹ Lộc, 58 tuổi, sống sau căn nhà bị cháy cho biết mỗi ngày, bà dậy sớm để chuẩn bị công việc bán quán. 

- Ảnh 2.

Hai cô gái trẻ mở cửa từ phía sau nhảy xuống.

"Lúc đó lửa lớn, bùng lên dữ lắm. Có hai cô gái trẻ mở cửa phía sau nhà nhảy xuống, bị thương, đã được đưa đi cấp cứu" - bà Lộc kể lại. Cũng theo bà Lộc, quán ốc này được thuê lại, hoạt động khoảng 2 năm. 

Cũng sống cạnh căn nhà bị cháy, một người đàn ông 60 tuổi kể khi ông cùng những người hàng xóm phát hiện, thì lửa đã quá lớn. Dù họ ra sức dập lửa nhưng không được.

- Ảnh 3.

Nơi hai cô gái nhảy xuống thoát nạn khi xảy ra cháy.

- Ảnh 4.

Quán ốc bị cháy hoạt động đã 2 năm.

             

Tin liên quan

Cháy nhà 5 tầng, 5 người may mắn được giải cứu

Cháy nhà 5 tầng, 5 người may mắn được giải cứu

(NLĐO)- Cháy ngôi nhà 5 tầng lúc rạng sáng ở Hà Nội, lực lượng cảnh sát đã tiếp cận giải cứu 5 người, trong đó có 3 trẻ em, xuống nơi an toàn.

Hai vụ cháy nhà xảy ra trong buổi sáng

(NLĐO)- Hai vụ cháy xảy ra vào sáng cùng ngày ở Hà Nội, rất may các vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người.

CLIP: Cháy nhà lúc rạng sáng, 2 mẹ con thương vong

(NLĐO) - Sáng 12-11, UBND xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng làm rõ vụ cháy nhà.

phong tỏa hiện trường người tử vong cháy nhà phòng cháy chữa cháy đi cấp cứu cháy TPHCM
