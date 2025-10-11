HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Vụ cháy nhà 5 người chết: Nghe tiếng kêu cứu nhưng đành bất lực

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo các nhân chứng, phát hiện đám cháy, nhiều người dân đã dùng xà beng để phá cửa sau nhưng do ngọn lửa cháy lớn nên không thể làm gì được.

Ngày 11-10, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phố Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) làm 5 người tử vong.

5 Người chết trong vụ cháy tại phố Kim Hoa khiến cư dân bàng hoàng - Ảnh 1.

Ngôi nhà bị cháy nằm trong ngõ. Ảnh: Công an cung cấp

Cách nhà bị cháy khoảng 30 m, ông Phạm Văn Chiến, kể lại: "Khoảng 5 giờ 15 phút, tôi nghe mọi người hô hoán cháy nhà nên chạy sang thì thấy lửa đã bùng cháy rất to. Chúng tôi mất khoảng 15 phút để dùng xà beng phá cửa sau. Khi phá được cửa, chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu cùng với đó khói bắt đầu bốc dày đặc lên tầng trên. Mọi người dùng nước và bình cứu hỏa dập lửa ở tầng 1, nhưng do ngọn lửa quá dữ nên không thể khống chế được".

5 Người chết trong vụ cháy tại phố Kim Hoa khiến cư dân bàng hoàng - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Chiến kể lại sự việc

Theo ông Chiến, thời điểm cháy, trong nhà có 3 chiếc xe máy đã bị thiêu rụi. Khi nghe thấy tiếng nạn nhân kêu cứu nhưng không thể làm được gì "vì không thể mở được cửa".

Cùng tham gia chữa cháy ban đầu, ông Nguyễn Đức Minh (hàng xóm nhà bị cháy) cho biết khoảng 5 giờ 45 phút, nghe hàng xóm hô hoán có cháy, gia đình ông lập tức gọi cứu hỏa, đồng thời mang bình chữa cháy cùng các vật dụng chứa nước sang hỗ trợ dập lửa. Sau khoảng 10 phút phá được cửa, toàn bộ tầng 1 và các xe bên trong đã bị cháy rụi.

Bà Nguyễn Thị Dương Liễu, bàng hoàng kể lại khi chạy tới hiện trường, lửa đã ngùn ngụt bốc lên tầng 4 và tầng tum. Lúc đó, người dân không còn nghe thấy tiếng kêu cứu của người trong nhà nữa.

5 Người chết trong vụ cháy tại phố Kim Hoa khiến cư dân bàng hoàng - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phong toả hiện trường vụ cháy

Bà Liễu cho biết thêm: "Chúng tôi dùng khoan và búa đập cửa tầng 1. Sau khi phá được cửa, mọi người dùng bình cứu hỏa dập được lửa ở tầng 1, nhưng ngọn lửa tiếp tục bốc lên tầng tum nên không ai dám tiến sâu vào. Khoảng 5 giờ 30 phút, một hàng xóm khác vẫn còn nghe thấy tiếng kêu cứu rất lớn của 2 nạn nhân".

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng hơn 5 giờ, ngày 11-10, xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Nhận được tin báo cháy Công an TP Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy cùng 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đến 6 giờ đám cháy được khống chế, không để cháy lan sang các khu vực xung quanh. Trong quá trình kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong trong đám cháy, gồm: N.Đ.L (SN 1952); H.T.H (SN 1956); N.H.M (SN 1982); Đ.T.S (SN 1988); N.M.V SN 2019).

cháy hoả hoạn cháy ở Hà Nội vụ cháy cháy nhà 5 người chết
