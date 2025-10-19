Vụ cháy nhà trong đêm: Xác định danh tính 4 người thương vong

Sáng 19-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ cháy nhà khiến 4 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng sớm cùng ngày, người dân phát hiện căn nhà, cũng là cơ sở kinh doanh của gia đình bà Trần Thị Thảo N. (SN 1994, tại đường Đỗ Trạc, phường An Khê), bốc cháy dữ dội nên trình báo lực lượng chức năng.

Phòng Cảnh sát PCCC-CHCN (Công an tỉnh Gia Lai) đã huy động nhiều phương tiện, chiến sĩ dập tắt đám cháy nhà khiến 4 người trong gia đình thương vong

Sau khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng xác định có 1 người tử vong, 3 người bị thương.

Trong đó, nạn nhân tử vong là bà Trần Thị Thảo N. (SN 1994), những người còn lại là ông Nguyễn Bá C. (SN 1992, chồng bà Thảo N.), Nguyễn Bá Th. (SN 2020, con ông Bá C. và bà Thảo N.) và anh Nguyễn Anh D. (SN 2001, người thân gia đình).