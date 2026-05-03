Vụ cháy ô tô trong cây xăng ở Đà Nẵng: Luật sư nói gì về tình tiết mới?

Như Báo Người Lao Động thông tin, hiện Công an TP Đà Nẵng đang giữ hình sự lái xe và chủ phương tiện vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Camera ghi lại vụ việc

Về việc ngay khi xe vừa phát cháy tài xế không có động thái mở cửa để cứu hai nạn nhân ở trong xe và không báo có nạn nhân mắc kẹt bên trong, tài xế khai do quá hoảng sợ nên không biết cách xử trí.

Ngoài ra, tài xế là người lái hộ, không phải chủ xe. Số ắc quy và pin trên xe được vận chuyển vào cây xăng là hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về thông tin mới này, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, tiếp tục có những nhận định.

Về thông tin ban đầu, khi xe phát cháy, tài xế không mở cửa cứu hai nạn nhân và không thông báo có người mắc kẹt, cần nhìn nhận vấn đề trong bối cảnh cụ thể của sự việc. Theo lời khai, tài xế rơi vào trạng thái hoảng sợ, không biết cách xử trí. Đây là phản ứng tâm lý có thể xảy ra khi đối mặt với tình huống nguy hiểm đột ngột, nhất là khi việc cháy nổ ngọn lửa bùng lên rất nhanh và trực tiếp đe dọa đến tính mạng.

Trong trường hợp này, để xem xét tài xế có hay không dấu hiệu của tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" hoặc "Vô ý làm chết người", cơ quan điều tra cần làm rõ về ý thức chủ quan tài xế có nhận thức rõ về việc có người mắc kẹt trong xe hay không; tại thời điểm đó tài xế có đủ điều kiện để thực hiện việc cứu người hay không. Đồng thời, cần đánh giá việc không hành động là do ý chí bỏ mặc hay do không còn khả năng xử trí trong tình huống khẩn cấp.

Ở góc độ khác, tình tiết đáng chú ý là phương tiện chở theo số lượng lớn pin và ắc quy đã sạc đầy vào khu vực cây xăng nơi có môi trường hơi xăng dễ bắt cháy. Đây là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Nếu kết quả điều tra cho thấy tài xế hoặc chủ phương tiện biết rõ tính chất nguy hiểm của số pin, ắc quy nhưng vẫn thực hiện cho xe lưu thông trên đường hoặc vận chuyển vào khu vực có nguy cơ dễ cháy nổ, thì hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về quy định phòng cháy, chữa cháy. Thậm chí có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả chết người theo khung hình phạt tương ứng.

Bên cạnh đó, quy trình kiểm soát an toàn tại cây xăng tại thời điểm xảy ra vụ việc cũng cần được xem xét để đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện.

Trước đó, ngày 2-5, luật sư Đào Thị Bích Liên cũng nêu quan điểm của mình trong bài viết "luật sư lên tiếng vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng" đăng trên Báo Người Lao Động thu hút hơn 90.000 view.