Vụ cháy ô tô trong cây xăng ở Đà Nẵng: Luật sư nói gì về tình tiết mới?

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Vụ cháy ô tô trong cây xăng ở Đà Nẵng: Luật sư nói gì về tình tiết mới?

Anh Vũ

(NLĐO) - Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ hình sự lái xe và chủ phương tiện trong vụ cháy ô tô khiến 2 thiếu niên tử vong.

Như Báo Người Lao Động thông tin, hiện Công an TP Đà Nẵng đang giữ hình sự lái xe và chủ phương tiện vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Camera ghi lại vụ việc

Về việc ngay khi xe vừa phát cháy tài xế không có động thái mở cửa để cứu hai nạn nhân ở trong xe và không báo có nạn nhân mắc kẹt bên trong, tài xế khai do quá hoảng sợ nên không biết cách xử trí.

Ngoài ra, tài xế là người lái hộ, không phải chủ xe. Số ắc quy và pin trên xe được vận chuyển vào cây xăng là hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Về thông tin mới này, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, tiếp tục có những nhận định.

Về thông tin ban đầu, khi xe phát cháy, tài xế không mở cửa cứu hai nạn nhân và không thông báo có người mắc kẹt, cần nhìn nhận vấn đề trong bối cảnh cụ thể của sự việc. Theo lời khai, tài xế rơi vào trạng thái hoảng sợ, không biết cách xử trí. Đây là phản ứng tâm lý có thể xảy ra khi đối mặt với tình huống nguy hiểm đột ngột, nhất là khi việc cháy nổ ngọn lửa bùng lên rất nhanh và trực tiếp đe dọa đến tính mạng.

Trong trường hợp này, để xem xét tài xế có hay không dấu hiệu của tội "Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng" hoặc "Vô ý làm chết người", cơ quan điều tra cần làm rõ về ý thức chủ quan tài xế có nhận thức rõ về việc có người mắc kẹt trong xe hay không; tại thời điểm đó tài xế có đủ điều kiện để thực hiện việc cứu người hay không. Đồng thời, cần đánh giá việc không hành động là do ý chí bỏ mặc hay do không còn khả năng xử trí trong tình huống khẩn cấp.

Ở góc độ khác, tình tiết đáng chú ý là phương tiện chở theo số lượng lớn pin và ắc quy đã sạc đầy vào khu vực cây xăng nơi có môi trường hơi xăng dễ bắt cháy. Đây là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao.

Nếu kết quả điều tra cho thấy tài xế hoặc chủ phương tiện biết rõ tính chất nguy hiểm của số pin, ắc quy nhưng vẫn thực hiện cho xe lưu thông trên đường hoặc vận chuyển vào khu vực có nguy cơ dễ cháy nổ, thì hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về quy định phòng cháy, chữa cháy. Thậm chí có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả chết người theo khung hình phạt tương ứng.

Bên cạnh đó, quy trình kiểm soát an toàn tại cây xăng tại thời điểm xảy ra vụ việc cũng cần được xem xét để đánh giá một cách đầy đủ và toàn diện.

Trước đó, ngày 2-5, luật sư Đào Thị Bích Liên cũng nêu quan điểm của mình trong bài viết "luật sư lên tiếng vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng" đăng trên Báo Người Lao Động thu hút hơn 90.000 view.

Lúc 15 giờ 23 ngày 1-5, Võ Nguyễn Duy An, 24 tuổi, lái ô tô chở hai thiếu niên 16 và 17 tuổi đi vào khu vực trụ bơm xăng số 1 tại cây xăng Petrolimex số 90, thôn Tú Cẩm, xã Thăng Điền. Tài xế An mở cửa xuống xe, trong khi hai thiếu niên ngồi ở hàng ghế sau.

Theo camera ghi lại, khi nhân viên vừa đưa vòi bơm chuẩn bị đổ xăng, lửa bùng lên từ cốp sau ô tô, An chạy ra ngoài, trong khi hai thanh thiếu niên còn ngồi ở ghế sau. Sau 15 phút, đám cháy được khống chế nhưng hai thiếu niên đã tử vong.

Điều đáng nói, mọi người tham gia chữa cháy không hề được thông báo có người còn mắc kẹt trong xe để ứng cứu.

Qua khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên ô tô bốc cháy chứa khoảng 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc-quy xe điện đồ chơi đã được sạc đầy. Vụ việc xảy ra

Tin liên quan

Cửa ngõ phía Tây TPHCM ùn tắc cục bộ sau lễ 30-4 và 1-5

Cửa ngõ phía Tây TPHCM ùn tắc cục bộ sau lễ 30-4 và 1-5

(NLĐO) - Từ buổi sáng, người dân từ các tỉnh đổ về TPHCM chuẩn bị đi làm, đi học khiến các cửa ngõ ùn ứ.

Vụ ô tô bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng: Nếu giải cứu kịp, 2 thiếu niên đã có thể thoát nạn

(NLĐO) - Vụ cháy ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng đã để lại hậu quả hết sức đau lòng khi hai thiếu niên đã tử vong.

Góc nhìn khác trong vụ cháy xe ở cây xăng khiến 2 người tử vong

(NLĐO) - Dư luận đang quan tâm vụ cháy xe ở cây xăng tại Đà Nẵng tại sao tài xế không mở cửa cứu người và nạn nhân không thể mở cửa xe thoát thân

cháy ô tô ở cây xăng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo