Vụ ô tô bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng: Nếu giải cứu kịp, 2 thiếu niên đã có thể thoát nạn

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Vụ ô tô bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng: Nếu giải cứu kịp, 2 thiếu niên đã có thể thoát nạn

Anh Vũ

(NLĐO) - Vụ cháy ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng đã để lại hậu quả hết sức đau lòng khi hai thiếu niên đã tử vong.

Sau khi Báo Người Lao Động đăng loạt thông tin vụ "ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng, nhiều bạn đọc đã bày tỏ quan điểm, bức xúc về hành xử của tài xế và câu hỏi "tại sao hai thiếu niên không thể thoát ra ngoài?".

Đoạn camera ghi lại vụ việc.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tạm giữ lái xe và chủ phương tiện để phục vụ công tác điều tra. Về việc ngay khi xe vừa phát cháy tài xế không có động thái mở cửa để cứu hai nạn nhân ở trong xe và không báo có nạn nhân mắc kẹt bên trong, tài xế khai do quá hoảng sợ nên không biết cách xử trí.

Ngoài ra, tài xế là người lái hộ, không phải chủ xe. Số ắc quy và pin trên xe được vận chuyển vào cây xăng là hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Dưới bài viết "Luật sư lên tiếng vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy tại cây xăng ở Đà Nẵng", bạn đọc Hoàng chia sẻ cảm thấy bức xúc bởi tài xế chỉ lo bỏ chạy, không mở cửa để cứu hai thiếu niên. Do đó đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự tài xế lỗi này.

Cùng quan điểm, bạn đọc Thắng viết: "Thật không hiểu được tại sao tài xế lại không cứu hoặc thông báo có hai người còn ở trong xe, để hai mạng người phải chịu hậu quả như vậy!".

Câu hỏi tài xế không hề thông báo, hô hoán cho mọi người biết trong xe còn hai người cũng được bạn đọc có nickname p**@gmail.com thắc mắc. Bạn đọc này cũng suy đoán có thể trước khi bùng cháy, các khối pin đã phát nổ làm hai người bị thương nên không thể tự mở cửa thoát ra ngoài. "Nếu lực lượng cứu hộ biết trong xe còn người, chắc chắn họ đã có thể hỗ trợ giải cứu kịp thời, hậu quả có lẽ đã không thảm khốc như vậy" - bạn đọc viết.

Trong khi đó, bạn đọc Dương Đức Thọ nêu quan điểm: "Lái xe quá non nớt, nhút nhát và thiếu trách nhiệm. Ngọn lửa bùng lên từ phía đuôi xe khi tài xế vừa mở cửa bước xuống. Vẫn còn đủ thời gian để mở cửa hoặc giúp hai em nhỏ thoát ra. Nhưng tài xế mất bình tĩnh, chỉ lo tự tránh xa chiếc xe đang cháy, không thông báo còn người bên trong. Một phản ứng rất tệ và tai hại, để lại hậu quả khủng khiếp".

Bên cạnh đó nhiều ý kiến cho biết điều vô lý là khi xe cháy, 2 nạn nhân đã không la hét hoặc dùng lực đập cửa để thoát ra, bởi không thể ngồi yên chịu chết như vậy.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.



Tin liên quan

Căng thẳng vỉa hè, lòng đường Hưng Nhơn, xã Tân Nhựt, TPHCM

Căng thẳng vỉa hè, lòng đường Hưng Nhơn, xã Tân Nhựt, TPHCM

(NLĐO) - Người dân phản ánh tình trạng xe hàng rong, sạp hàng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường ở đường Hưng Nhơn.

CSGT TPHCM túc trực sáng sớm đến khuya đón người dân quay lại thành phố

(NLĐO) - Tại các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm, CSGT được bố trí để điều tiết, giải quyết tình huống giao thông.

Vụ cháy xe ở cây xăng làm 2 người tử vong: Trách nhiệm chủ xe, người cầm lái?

(NLĐO) - Trong vụ ô tô chở hàng chục khối pin bốc cháy làm 2 người tử vong, tài xế được xác định chỉ chở giúp. Luật sư phân tích trách nhiệm pháp lý liên quan.

cháy xe cháy xe ở Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo