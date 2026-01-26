HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

TPHCM ngày 26-1: Cháy 4 căn nhà ở phường Bình Đông; "Tiểu tam" lãnh 28 năm tù

Thiện An

(NLĐO) - Cũng trong ngày 26-1, UBND TPHCM chấp thuận giao THACO tổ chức nghiên cứu Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm

Cháy 4 căn nhà ở phường Bình Đông

Vụ cháy xảy ra lúc hơn 1 giờ ngày 26-1 tại sạp ki-ốt bán giày dép chợ Nhị Thiên Đường. Theo báo cáo, vụ cháy thiêu rụi 4 căn nhà ở đường Hoàng Minh Đạo, thiệt hại chưa được cơ quan chức năng thống kê. 

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-84-canh-sat-tham-gia-chua-chay-vu-chay-4-can-nha-o-phuong-binh-dong-196260126114158438.htm

CLIP: 4 căn nhà bị thiêu rụi

Chuyển đổi nơi đăng ký ban đầu khám, chữa bệnh BHYT sau sắp xếp

Ngày 26-1, BHXH TPHCM cho biết thực hiện Quyết định 3416 của UBND TPHCM về việc sắp xếp hệ thống trung tâm y tế khu vực, cơ quan này đã ban hành văn bản hướng dẫn nhằm bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT của người dân, không để gián đoạn trong quá trình tổ chức, sắp xếp lại bộ máy y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-chuyen-doi-noi-dang-ky-ban-dau-kham-chua-benh-bhyt-sau-sap-xep-196260126111833847.htm

THÔNG TIN TPHCM: - Ảnh 1.

Người dân TPHCM khám chữa bệnh BHYT

"Tiểu tam" lãnh 28 năm tù

Ngày 26-1, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thị Mộng Quyền (26 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) mức án tổng hợp 28 năm tù cho 3 tội danh. Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Út (39 tuổi; quê tỉnh Đồng Tháp), lãnh án 8 năm tù.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tieu-tam-lanh-28-nam-tu-196260126165536618.htm

Sở GD-ĐT ra thông báo quan trọng về kỳ tuyển bổ sung giáo viên 

Sở GD-ĐT TPHCM vừa có thông báo quan trọng về việc tiếp nhận thông tin phiếu đăng ký bổ sung nguyện vọng đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của đơn vị sự nghiệp công lập có phát sinh nhu cầu tuyển dụng kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1, năm học 2025 - 2026.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/so-gd-dt-tphcm-ra-thong-bao-quan-trong-ve-ky-tuyen-bo-sung-giao-vien-196260126160342912.htm

THÔNG TIN TPHCM: - Ảnh 2.

Kỳ tuyển dụng viên chức đợt 1 năm học 2025-2026 vừa qua tại TPHCM

THACO được TPHCM chấp thuận giao nghiên cứu Metro số 2, đoạn Bến Thành - Thủ Thiêm

Theo UBND TPHCM, việc chấp thuận giao nghiên cứu chỉ mang tính chất cho phép nghiên cứu, đề xuất phương án, không đồng nghĩa và không làm phát sinh việc chấp thuận phương thức đầu tư, giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chấp thuận chuẩn bị đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư hoặc cam kết sử dụng kết quả nghiên cứu cho việc triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/mot-tap-doan-duoc-tphcm-chap-thuan-giao-nghien-cuu-metro-so-2-doan-ben-thanh-thu-thiem-196260126154226635.htm

TPHCM tuyến đường sắt cháy Metro Thủ Thiêm
