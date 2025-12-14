HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vụ chồng chém vợ rồi tự đâm ở Tây Ninh: Xác định nguyên nhân ban đầu

Thanh Thảo

(NLĐO) - Công an phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thông tin về nguyên nhân ban đầu vụ chồng chém vợ khi bà đang ngồi trong nhà.

Ngày 14-12, Công an phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh cho biết đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh điều tra vụ bạo lực gia đình xảy ra tại khu phố Chánh, phường Gò Dầu. 

Xác định nguyên nhân ban đầu vụ chồng chém vợ tử vong rồi tự sát nhưng bất thành - Ảnh 1.

Chồng chém vợ nghi do mâu thuẫn tiền bạc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 10 phút ngày 12-12, ông L.V.H. (SN 1968) dùng dao tấn công vợ là bà N.N.T. (SN 1972) khi bà đang ngồi trong nhà. Dù có người can ngăn, ông H. vẫn chém nhiều nhát khiến bà T. gục xuống nền nhà. Sau đó, ông H. cũng bị thương.

Cả hai được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh. Do vết thương nặng, ông H. đã tử vong; bà T. hiện qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ theo dõi, điều trị.

Qua xác minh, ông H. và bà T. là vợ chồng, mới chung sống khoảng một năm. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc.

Ngay sau vụ việc, Công an phường Gò Dầu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân theo quy định pháp luật.

Tin liên quan

Chồng chém vợ liên tục ở Cà Mau rồi tự sát, xử lý vụ việc thế nào?

Chồng chém vợ liên tục ở Cà Mau rồi tự sát, xử lý vụ việc thế nào?

(NLĐO) - Theo luật sư, cơ quan công an sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân, động cơ, mục đích vụ chồng chém vợ ở Cà Mau và đồng phạm (nếu có)

Nghi án chồng chém vợ rồi tự đâm mình trong nhà riêng ở Tây Ninh

(NLĐO) - Sau khi gây thương tích nặng cho vợ mình, người đàn ông đã dùng dao tự đâm vào mình

CLIP: Chồng chém vợ rồi đốt nhà làm cháy lan sang chợ ở Cà Mau

(NLĐO) – Ngành chức năng đang tập trung lực lượng khống chế vụ cháy tại chợ nhà lồng Thanh Tùng ở Cà Mau

tỉnh Tây Ninh xác định nguyên nhân phòng cảnh sát hình sự người tử vong người bị thương bạo lực gia đình dùng dao tấn công
