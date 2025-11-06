HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ chồng Đoàn Di Băng bị bắt: Sản phẩm liên tục vướng quyết định thu hồi, đình chỉ lưu hành

Uyên Châu

(NLĐO) - Chồng ca sĩ Đoàn Di Băng vừa bị bắt tạm giam cùng hai người khác vì liên quan đến đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm Hanayuki giả.

Ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giam 3 bị can gồm: Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TP HCM), Đinh Văn Liên (SN 1981), Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, cùng ngụ Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Toàn cảnh lùm xùm mỹ phẩm khiến chồng Đoàn Di Băng bị bắt - Ảnh 1.

Sản phẩm kem chống nắng Hanayuki sunscreen body, loại hộp 1 tuýp 100 gram do công ty của chồng Đoàn Di Băng phân phối bị thu hồi, đình chỉ kinh doanh. Ca sĩ cũng thường xuyên quảng cáo bán hàng trên nhiều nền tảng.

Khoảng tháng 1-2025, tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, Liên và Tuyến đã có hành vi sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP HCM chỉ số chống nắng SPF là 25,82, chỉ đạt 51,64% so với chỉ số SPF trên bao bì là 50).

Riêng Vũ đã có hành vi buôn bán sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Từ giữa năm nay, thương hiệu này liên tục vướng hàng loạt quyết định thu hồi và đình chỉ lưu hành do vi phạm chất lượng.

Ngày 17-5-2025: Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) yêu cầu tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm Hanayuki Sunscreen Body, sau khi kết quả kiểm nghiệm cho thấy chỉ số chống nắng thực tế chỉ đạt SPF 2,4, thấp hơn rất nhiều so với mức SPF 50 ghi trên bao bì.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm G-Thera Amino Anti-Wrinkle Mask (loại 5 miếng, hộp 25 g, số lô CL06C7, hạn dùng 18-12-2025).

Theo hồ sơ, sản phẩm này do Công ty VB Group chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, còn nhà sản xuất là C&Tech Corporation (Hàn Quốc).

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy nhãn gốc của sản phẩm không ghi đầy đủ công thức thành phần như trong hồ sơ công bố, thiếu các chất Butylene Glycol, Phenoxyethanol và Ethylhexylglycerin.

Cùng ngày, Đoàn Di Băng (người đại diện thương hiệu Hanayuki) lên tiếng trên mạng xã hội, cho rằng trách nhiệm thuộc về nhà máy sản xuất và khẳng định đã ngừng kinh doanh toàn bộ sản phẩm liên quan đến đơn vị này.

Phía Công ty EBC Đồng Nai cũng ra thông cáo, cho biết sự cố phát sinh trong quá trình sản xuất là "lỗi vi sinh nằm ngoài tầm kiểm soát", khẳng định "không ảnh hưởng đến chất lượng hay trải nghiệm của người tiêu dùng".

Trong xuyên suốt các bài đăng, Đoàn Di Băng không đề cập trách nhiệm của bản thân (người đại diện hình ảnh và người đứng đầu thương hiệu), cũng như vai trò của ông Vũ trên cương vị Tổng Giám đốc VB Group.

Ngày 20-5-2025, Đoàn Di Băng tiếp tục thông báo triển khai chương trình hoàn tiền cho khách hàng mua sản phẩm bị lỗi, song vẫn nhấn mạnh lỗi thuộc về nhà máy. Nhiều người tiêu dùng tỏ ra hoang mang, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của thương hiệu và quy trình kiểm soát chất lượng.

Toàn cảnh lùm xùm mỹ phẩm khiến chồng Đoàn Di Băng bị bắt - Ảnh 3.

Công an khám xét nhà bị can Vũ

Ngày 24-5-2025, Cục Quản lý Dược tiếp tục ra quyết định thu hồi lô dầu xả Hanayuki Conditioner (chai 300 g, số lô 0010125, sản xuất 5-1-2024, hạn dùng 4-1-2027). Sản phẩm do VB Group chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, được EBC Đồng Nai sản xuất.

Viện Kiểm nghiệm thuốc TP HCM phát hiện sản phẩm này chứa 2-Phenoxyethanol, chất không có trong công thức đã đăng ký khi cấp số công bố mỹ phẩm.

Ngày 28-5, phía Đoàn Di Băng thông báo thu hồi sản phẩm Mặt nạ Thera Amino Anti-Wrinkle Mask. Đồng thời, sẽ tiếp nhận và hoàn tiền cho khách hàng nào còn giữ sản phẩm.

Ngày 30-5, Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án hình sự "sản xuất, buôn bán hàng giả" liên quan đến mỹ phẩm của công ty của chồng ca sĩ Đoàn Di Băng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phát hiện Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (đường số 6, KCN Giang Điền, xã Trảng Bom), do Đinh Văn Liên là Phó Tổng Giám đốc. Công ty ông Liên có hợp tác sản xuất sản phẩm là kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group (trụ sở tại TP HCM) do Nguyễn Quốc Vũ là Tổng Giám đốc.

Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã khai nhận quá trình phạm tội. Kết quả khám xét, Cơ quan công an đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can.

Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm.


Tin liên quan

Mạng xã hội "dậy sóng" sau khi chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị bắt

Mạng xã hội "dậy sóng" sau khi chồng ca sĩ Đoàn Di Băng bị bắt

(NLĐO) – Người dùng mạng xã hội phản ứng mạnh sau khi có tin ông Nguyễn Quốc Vũ bị bắt vì cáo buộc sản xuất hàng giả.

Bắt giam chồng Đoàn Di Băng về sản xuất, buôn bán hàng giả

(NLĐO) - Ông Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng) và 2 người khác bị bắt giam để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Công ty của chồng Đoàn Di Băng kinh doanh gì mà “lọt tầm ngắm” điều tra?

(NLĐO)- Công ty này hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa và các chế phẩm vệ sinh, kinh doanh bán buôn thực phẩm,...

tỉnh đồng nai mỹ phẩm Nguyễn Quốc Vũ đoàn di băng chồng Đoàn Di Băng
    Thông báo