Vụ cô gái trẻ tố khách sạn "bùng" phòng: Công an vào cuộc, phát hiện nhiều vi phạm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Vụ cô gái trẻ tố khách sạn "bùng" phòng: Công an vào cuộc, phát hiện nhiều vi phạm

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Nhận thông tin khách sạn Royal Hotel ở phố Hàng Cháo "bùng" phòng của cô gái, công an phát hiện cơ sở này nhiều vi phạm.

Liên quan vụ khách sạn Royal Hotel (số 19 phố Hàng Cháo, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) từ chối nhận khách lúc 2 giờ dù khách đã trả tiền đặt phòng, ngày 11-11, chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết đơn vị đã báo cáo Công an TP Hà Nội.

Cô gái trẻ tố khách sạn Royal Hotel bùng phòng: Công an phát hiện vi phạm nghiêm trọng - Ảnh 1.

Công an làm việc với người liên quan đến vụ việc. Ảnh: Đ.N.

Theo Công an phường Ô Chợ Dừa, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác minh và phát hiện cơ sở này có nhiều vi phạm hành chính trong hoạt động kinh doanh lưu trú.

Theo đó, khách sạn không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, vi phạm điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021.

Cùng với đó, cơ sở hoạt động ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự khi chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, vi phạm điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Ngoài ra, khách sạn còn không bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy thông dụng, vi phạm điểm a khoản 1 Điều 22 Nghị định 106/2025/NĐ-CP ngày 15-5-2025.

Trước đó, vụ việc gây xôn xao mạng xã hội khi tài khoản N.Y.Q. đăng clip tố bị khách sạn "bùng" phòng dù đã trả bộ toàn bộ số tiền phòng cho 3 đêm (ngày 7 đến ngày 10-11).

Theo chị Q. do ảnh hưởng mưa bão nên đến rạng sáng 9-11 chị mới tới nhận phòng. Tại đây, chị bất ngờ được phía khách sạn thông báo "đã cho người khác thuê" vì đến muộn, khiến chị phải thuê khách sạn khác trong đêm. Bức xúc vì cách hành xử của khách sạn này, chị Q. đã đăng bài cảnh báo cộng đồng.

Quản lý khách sạn Royal Hotel ở số 19 phố Hàng Cháo sau đó thừa nhận lỗi thuộc về nhân viên lễ tân do "thiếu kinh nghiệm nghiệp vụ". Người này cho biết nhân viên trực hôm xảy ra sự việc là người làm thay, không nắm rõ quy trình xử lý khi khách check-in muộn.

Đại diện khách sạn đã liên hệ xin lỗi, đồng thời đề nghị hoàn tiền đầy đủ cho khách qua hệ thống đặt phòng, nhưng khách chưa đồng ý vì không hài lòng với thái độ và cách giải quyết.

Công an phường Ô Chợ Dừa đang hoàn thiện hồ sơ, kiến nghị cơ quan chức năng xử phạt hành chính theo từng hành vi vi phạm, đồng thời yêu cầu chủ cơ sở bổ sung đầy đủ hồ sơ pháp lý, khắc phục vi phạm về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy trước khi tiếp tục kinh doanh.

Tin liên quan

Xác minh vụ cô gái tố bị du khách Hàn Quốc túm tóc, đánh trong tiệm photobooth

Xác minh vụ cô gái tố bị du khách Hàn Quốc túm tóc, đánh trong tiệm photobooth

(NLĐO)- Trước chia sẻ cô gái người Việt đi chụp hình tại quán photobooth bị 2 người phụ nữ người nước ngoài hành hung, công an vào cuộc xác minh.

Vụ cô gái tố bị sàm sỡ tại Mipec Long Biên: Xác định danh tính người đàn ông

(NLĐO)- Lãnh đạo Công an quận Long Biên (Hà Nội) ngày 4-9 cho biết đã chỉ đạo các đội Điều tra tổng hợp, Kỹ thuật hình sự tăng cường, phối hợp với Công an cơ sở để tiến hành biện pháp điều tra, để xử lý nghiêm hành vi của ông Đ.Đ.T. bị tố sàm sỡ cô gái trẻ theo quy định pháp luật.

Vụ cô gái tố bị sàm sỡ tại Mipec Long Biên: Người đàn ông đến nhà bạn là 1 sĩ quan

(NLĐO)- Trước khi bị tố có hành vi sàm sỡ, hành hung cô gái trẻ và cư dân toà nhà Mipec Long Biên (Hà Nội) ở tầng hầm, người đàn ông đã uống rượu (bia) tại căn hộ của người bạn là 1 sĩ quan cao cấp và đi lạc.

cô gái khách sạn cô gái tố khách sạn bùng phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo