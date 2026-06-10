Vụ con phóng hoả làm cha ruột tử vong ở Vĩnh Long: Tìm thấy thi thể thứ hai

Chiều 10-6, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ hai trong vụ cháy lớn xảy ra tại cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm ở xã Bình Đại.

CLIP: Đối tượng dùng xăng tạt vào cửa hàng rồi phóng hoả. Nguồn: Camera an ninh

Nạn nhân được xác định là bà L.T.T.H (sinh năm 1984; ngụ xã Thạnh Trị, tỉnh Vĩnh Long). Thi thể được phát hiện tại khu vực cầu thang của căn nhà xảy ra cháy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, Công an tỉnh Vĩnh Long đang làm rõ vụ phóng hỏa xảy ra tại cửa hàng của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kim Sa Thủy ở xã Bình Đại làm một cụ ông tử vong.

Theo điều tra ban đầu, sáng 8-6, lực lượng chức năng tại xã Bình Đại nhận được thông tin xảy ra cháy tại cửa hàng thuộc công ty nói trên nên điều động các chiến sĩ chữa cháy đến hiện trường.

Do cửa hàng chuyên kinh doanh văn phòng phẩm chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa bùng phát nhanh và mạnh, đã thiêu rụi hoàn toàn cửa hàng và các vật dụng bên trong. Kiểm tra nhanh tại hiện trường phát hiện có một tử thi.

Nhận được thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các lực lượng chuyên môn nhanh chóng đến hiện trường, tiếp tục tìm kiếm cứu nạn cứu hộ và điều tra, làm rõ vụ việc.

Công an tỉnh Vĩnh Long đã nhanh chóng khoanh vùng, xác định và tạm giữ đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi là Trần Ngọc Lynh (SN 1973).

Hiện trường vụ cháy

Tại cơ quan công an, Lynh khai nhận ban đầu là do mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản với gia đình nên rạng sáng 8-6 đã dùng xăng tạt vào khu vực chứa nhiều thùng giấy trước cửa hàng, sau đó dùng bật lửa ném vào gây cháy.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều người trong cửa hàng phát hiện cháy nên đã chạy thoát ra bên ngoài; riêng ông T.N.L. (SN 1944, cha ruột của Lynh) đang bị tai biến nên đã tử vong thương tâm trong đám cháy.