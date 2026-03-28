Thời sự

Vụ con rể bắn mẹ vợ, tài xế taxi tử vong: Bố vợ thoát chết dù trúng đạn vào đầu

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Người bố vợ bị con rể nổ súng bắn vào đầu trong vụ án khiến 2 người tử vong ở Quảng Trị đã qua cơn nguy kịch, song viên đạn vẫn còn trong đầu.

Vụ con rể bắn mẹ vợ tại Quảng Trị: Hai người tử vong , bố vợ thoát chết - Ảnh 1.

Ngôi nhà của ông H. và bà T. là bố mẹ vợ của Nguyễn Ngọc Đạo tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 28-3, ông Đinh Minh Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị - xác nhận ông Nguyễn Văn H. (SN 1960 - đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau khi bị con rể là Nguyễn Ngọc Đạo nổ súng bắn trọng thương.

Theo ông Nam, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho ông H. Tuy nhiên, viên đạn nằm sâu trong đầu, nếu can thiệp lấy ra có thể gây nguy hiểm đến tính mạng nên ê-kíp phẫu thuật chỉ xử lý tổn thương và nối lại các mạch máu bị đứt.

"Hiện ông H. đã tỉnh táo, sức khỏe tạm ổn định. Tuy vậy, viên đạn vẫn còn trong đầu nên có thể gây đau nhức khi thời tiết thay đổi" - ông Nam cho biết.

Nguyễn Ngọc Đạo cùng vợ là P.T.D.H có 2 người con, đang làm việc tại Đà Nẵng. Trước khi xảy ra vụ án, trên mạng xã hội từng lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người được cho là Đạo bắt gặp vợ có quan hệ tình cảm với một người đàn ông nước ngoài tại phòng trọ ở TP Đà Nẵng...

Như Báo Người Lao Động đưa tin, chiều 26-3, Nguyễn Ngọc Đạo (SN 1991, trú thôn Đặng Hòa, xã Kim Điền; tạm trú tại TP Đà Nẵng) thuê taxi do anh B.T.S. (SN 1986, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) điều khiển để đi từ Đà Nẵng về quê ở Quảng Trị nhằm giải quyết mâu thuẫn trong chuyện tình cảm với vợ là chị Phan Thị D.H. (SN 2000).

Vụ con rể bắn mẹ vợ tại Quảng Trị: Hai người tử vong , bố vợ thoát chết - Ảnh 2.

Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan công an.

Vụ con rể bắn mẹ vợ tại Quảng Trị: Hai người tử vong , bố vợ thoát chết - Ảnh 3.

Hung khí gây án

Khi xe đến xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, Đạo yêu cầu mượn xe để đi việc riêng nhưng tài xế taxi không đồng ý nên hai bên xảy ra cãi vã. Đạo sau đó rút súng tự chế mang theo bắn anh S. tử vong rồi giấu thi thể tại vườn keo tràm ở thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú.

Sau khi gây án, Đạo tự lái xe taxi đến nhà bố mẹ vợ tại xã Kim Điền. Khoảng 22 giờ cùng ngày, đối tượng tiếp tục dùng súng bắn chết mẹ vợ là bà Đinh Thị T. (SN 1962) và bắn bị thương bố vợ là ông Nguyễn Văn H.

Sau khi gây án, Đạo lên mạng xã hội livestream, thừa nhận đã giết người, đồng thời xin lỗi bố mẹ, các con và kể lại những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng. Đoạn phát trực tiếp sau đó đã bị xóa.

Một số người dân địa phương cho biết trong buổi livestream, Đạo nói đã giết 3 người, có thể do nghĩ rằng bố vợ đã tử vong. Nghi phạm cũng nhắc đến những xích mích với vợ và gia đình bên ngoại, thậm chí có ý định tự sát.

Sau nhiều giờ cố thủ trong xe, được lực lượng chức năng cùng gia đình vận động, Đạo đã giao nộp khẩu súng và ra đầu thú.

Được biết, ông H. và bà T. làm nông nghiệp, có hai người con, trong đó vợ Đạo là con út. Hiện chính quyền xã Kim Điền cùng người thân, hàng xóm đang lo hậu sự cho bà T.

Ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo để điều tra các tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Người đàn ông từ Đà Nẵng về quê gây án, bắn chết mẹ vợ và tài xế taxi

(NLĐO) - Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông từ Đà Nẵng thuê taxi về Quảng Trị rồi dùng súng bắn chết tài xế và mẹ vợ, còn bố vợ bị thương nặng.

Khởi tố người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ ở Quảng Trị

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo sau khi người này dùng súng bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ do mâu thuẫn gia đình.

Lời khai của gã đàn ông nổ súng bắn chết tài xế taxi rồi sát hại mẹ vợ

(NLĐO) - Mang theo súng từ Đà Nẵng về Quảng Trị "giải quyết chuyện gia đình", Nguyễn Ngọc Đạo đã bắn chết tài xế taxi rồi tiếp tục nổ súng khiến mẹ vợ tử vong.

