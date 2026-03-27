Pháp luật

Khởi tố người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ ở Quảng Trị

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo sau khi người này dùng súng bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ do mâu thuẫn gia đình.

Khởi tố Nguyễn Ngọc Đạo sát hại tài xế taxi và mẹ vợ ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Đạo tại cơ quan Công an.

Ngày 27-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Đạo (35 tuổi, trú xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị; tạm trú đường Lê Hữu Trác, phường An Hải, TP Đà Nẵng) để điều tra về các tội giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 26-3, Đạo thuê taxi do anh B.T.S. (trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) điều khiển, để chở ra Quảng Trị giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Khi xe đến khu vực xã Kim Phú (tỉnh Quảng Trị), Đạo đề nghị mượn xe để đi việc riêng nhưng tài xế không đồng ý, hai bên xảy ra cãi vã. Lúc này, Đạo rút súng tự chế mang theo bắn anh S. tử vong rồi giấu thi thể tại vườn keo tràm ở thôn Liêm Hóa, xã Kim Phú.

Khởi tố Nguyễn Ngọc Đạo sát hại tài xế taxi và mẹ vợ ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm - Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo.

Khởi tố Nguyễn Ngọc Đạo sát hại tài xế taxi và mẹ vợ ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Hung khí gây án.

Sau đó, Đạo lái chiếc xe taxi đến nhà bố mẹ vợ ở xã Kim Điền. Khoảng 22 giờ 5 phút cùng ngày, người này tiếp tục dùng súng bắn bà Đinh Thị T. (mẹ vợ) tử vong tại chỗ, đồng thời làm ông Nguyễn Văn H. (bố vợ) bị thương nặng.

Gây án xong, Đạo mang theo súng đi tìm vợ nhưng không gặp. Người này sau đó quay về khu vực gần nhà bố mẹ ruột ở xã Kim Điền, ngồi cố thủ trong xe, yêu cầu được gặp vợ con và có ý định tự sát.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bao vây hiện trường và kiên trì vận động, thuyết phục. Đến khoảng 4 giờ sáng 27-3, Đạo đã giao nộp khẩu súng tự chế và ra đầu thú.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, thiếu tướng Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Người đàn ông về quê bắn chết mẹ vợ và tài xế taxi: Từng livestream nói về bi kịch gia đình

(NLĐO) - Trước khi gây án, nghi phạm nhiều lần livestream nói về bi kịch gia đình. Sau đó, người này bắn chết tài xế taxi và nổ súng khiến mẹ vợ tử vong

Người đàn ông từ Đà Nẵng về quê gây án, bắn chết mẹ vợ và tài xế taxi

(NLĐO) - Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông từ Đà Nẵng thuê taxi về Quảng Trị rồi dùng súng bắn chết tài xế và mẹ vợ, còn bố vợ bị thương nặng.

Tài xế taxi từ Đà Nẵng ra Quảng Trị chở khách rồi bị sát hại, người thân đau đớn nhận thi thể

(NLĐO) - Nguyễn Ngọc Đạo bắn chết tài xế taxi chở mình từ Đà Nẵng ra Quảng Trị, giấu thi thể trong vườn keo rồi lái xe đến nhà bố mẹ vợ tiếp tục gây án mạng

xã Kim Điền công an Quảng Trị điều tra án mạng Quảng Trị bắn chết tài xế taxi Nguyễn Ngọc Đạo án mạng do mâu thuẫn gia đình giết mẹ vợ ở Quảng Trị khởi tố Nguyễn Ngọc Đạo nổ súng ở Quảng Trị
