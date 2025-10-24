HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ đâm 7 người bị thương trong bệnh viện: Tập trung điều trị cho các nạn nhân

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Cần tập trung mọi điều kiện tốt nhất để điều trị cho các nạn nhân bị thương trong vụ việc nhiều người bị thương do bị tấn công trong bệnh viện.

Sáng 24-10, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo Sở Y tế địa phương đã đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để thăm hỏi, động viên các điều dưỡng và người nhà bệnh nhân bị thương trong vụ tấn công xảy ra tại Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An sáng 23-10.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An thăm hỏi, động viên các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện. Ảnh: T. Thành

Cùng đi có các cán bộ lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An.

Tại đây, ông Hoàng Phú Hiền đã thăm hỏi sức khỏe, động viên các nạn nhân, biểu dương tinh thần dũng cảm của các nhân viên y tế đã dũng cảm bảo vệ bệnh nhân lúc gặp nguy hiểm. Ông yêu cầu bệnh viện và ngành y tế huy động tối đa nhân lực, vật lực để cấp cứu, điều trị, chăm sóc chu đáo cho các nạn nhân. Đồng thời có hình thức động viên, hỗ trợ kịp thời đối với cán bộ y tế bị thương.

Được biết, do được cấp cứu, điều trị kịp thời, hiện sức khỏe các nạn nhân trong vụ việc đã ổn định, không còn nguy kịch.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 10 giờ ngày 23-10, Bằng Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An), có vợ và hai con sinh đôi đang điều trị tại Khoa Sơ sinh, đã bất ngờ dùng dao tấn công người nhà bệnh nhân và các điều dưỡng đang chăm sóc trẻ tại phòng 305.

- Ảnh 2.

Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, nơi xảy ra vụ việc

Vụ việc khiến 3 nhân viên y tế, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh bị thương, trong đó điều dưỡng N.T.T.T. bị thương nặng nhất với 4 vết đâm ở vùng cổ, ngực và lưng.

Ngay khi xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ bệnh viện đã nhanh chóng có mặt, kịp thời ngăn chặn đối tượng, phối hợp Công an phường Trường Vinh khống chế, bắt giữ, đảm bảo an toàn cho bệnh nhân và người nhà.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

