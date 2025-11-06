HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman: Ca sĩ Vũ Hà bày tỏ gì trong lời nói sau cùng tại tòa?

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Được nói lời sau cùng, ca sĩ Vũ Hà cho biết bản thân nhận ra sai phạm của mình và rất ăn năn, hối hận mong HĐXX cho hưởng chính sách khoan hồng.

Cuối giờ chiều 6-11, trước khi bước vào nghị án, Hội đồng xét xử đã cho các bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Ca sĩ Vũ Hà hối hận về vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman Hà Nội - Ảnh 1.

Ca sĩ Vũ Hà đến phiên toà trước đó

Được nói lời sau cùng, bị cáo Shim Hawn Hee (quốc tịch Hàn Quốc), bật khóc nói mong muốn được khoan hồng, sớm trở về với xã hội để chữa bệnh, hoàn thành ước mơ kết hôn của mình: "Mỗi ngày qua bị cáo đều thấy trong lòng nặng trĩu. Mong Hội đồng xét xử xem xét thêm về hoàn cảnh của bị cáo. Bị cáo đang bị mắc bệnh, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bị cáo rất hối hận, ăn năn và hứa sẽ không bao giờ vi phạm pháp luật Việt Nam nữa"- bị cáo Shim Hawn Hee nói.

Còn bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà), cho biết 1 năm và thời gian xét xử, bản thân nhận ra sai phạm của mình và rất ăn năn, hối hận. Ca sĩ Vũ Hà gửi lời cảm ơn Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) và Hội đồng xét xử đã cho mình hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Trong vụ án, ca sĩ Vũ Hà bị cáo buộc đánh bạc một lần tại King Club, tổng số tiền 2.600 USD. Trước đó, tại phần luận tội, đại diện VKSND đề nghị tuyên phạt ca sĩ Vũ Hà 100 triệu đồng, hình phạt bổ sung từ 40 - 50 triệu đồng.

Bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), nói bản thân thấy vô cùng hối hận và day dứt, bị cáo đã suy nghĩ đơn giản chưa đầy đủ. Hiện gia đình, người thân của bị cáo đang trong hoàn cảnh khó khăn và bản thân đang phải đối mặt với bản án nghiêm khắc của pháp luật.

"Danh dự của bị cáo đã mất sau nhiều năm cố gắng phấn đấu và bày tỏ ăn năn, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc gia đình"- bị cáo Đức nói.

Sau khi cho các bị cáo nói lời sau cùng, chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố phiên sơ thẩm bước vào nghị án, và sẽ đưa ra phán quyết vào 14 giờ ngày 12-11.

Trước đó, 3 quản lý câu lạc bộ King Club, quốc tịch Hàn Quốc, gồm: Cho Choo Keun bị VKSND đề nghị 4 năm 6 tháng đến 5 năm; Shim Hawn Hee từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng, Choi Jin Bok từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng cùng về tội Tổ chức đánh bạc. Cùng tội danh, 2 người còn lại là Phan Trường Giang, giám đốc chi nhánh Công ty Việt Đăng, bị đề nghị từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù và Nguyễn Đình Lâm, Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng, từ 30 đến 36 tháng án treo.

Đối với 136 người bị truy tố về tội Đánh bạc, VKSND đề nghị bị cáo Bùi Văn Huynh (trú Hải Dương cũ), 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù, phạt bổ sung 40-50 triệu đồng. Bị cáo Bùi Văn Huynh bị cáo buộc đánh bạc với số tiền lớn nhất trong vụ án là 16,3 triệu USD.

Tiếp đó, bị cáo Vũ Phong (53 tuổi, trú Hải Dương cũ), bị đề nghị 5 năm đến 5 năm 6 tháng, với số tiền đánh bạc hơn 10,7 triệu USD. Bị cáo Hồ Đại Dũng, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ, bị đề nghị từ 4 năm đến 4 năm 6 tháng và Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm, với số tiền đánh bạc bị cáo buộc lần lượt là 7,05 triệu USD và 4,26 triệu USD. Bị cáo Vũ Ngọc Hà (ca sĩ Vũ Hà) bị VKSND đề nghị phạt tiền 100 triệu đồng kèm phạt bổ sung 40-50 triệu đồng.

28 người khác cũng được VKSND đề nghị phạt tiền 50-100 triệu đồng, thay vì án tù.

đánh bạc ca sĩ vũ hà ca sĩ Vũ Hà đánh bạc vụ đánh bạc ở khách sạn Pullman
