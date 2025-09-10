Ngày 10-9, một lãnh đạo của UBND phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau cho biết công an đã mời lên làm việc đối với nhóm người đánh nhau vì giành đồ cúng "cô hồn" từ một đại lý vé số mà mà mạng xã hội đã lan truyền trước đó.

Clip đánh nhau vì giành đồ cúng "cô hồn"

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 25 phút ngày 6-9, một đại lý vé số trên địa bàn phường Bạc Liêu tổ chức cúng rằm tháng 7 và "thí vàng" là trái cây, tiền… nên rất đông người dân đến để giật đồ cúng "cô hồn".

Nhóm người đánh nhau do hiểu nhầm trong lúc giành đồ cúng "cô hồn" đã bị công an mời lên làm việc

Sau đó, do mâu thuẫn nên 2 nhóm thanh niên xảy ra đánh nhau. Vụ việc được người dân quay lại clip rồi chia sẻ lên các trang mạng xã hội, thu hút hàng chục ngàn lượt xem và nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc.

Qua xác minh, công an đã mời 5 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau lên làm việc. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do trong lúc giật đồ cúng "cô hồn", một người tên Thái thấy có người té ngã nên đến đỡ đứng lên.

Tuy nhiên, một số thanh niên đi chung với người bị ngã hiểu nhầm là Thái đánh người nên xông vào đánh Thái; còn 2 thanh niên khác vào can ngăn rồi xảy ra xô xát như trong đoạn clip phát tán trên mạng xã hội.

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi sai trái và cam kết không tái phạm.