CLIP: Hình ảnh cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thuý Hằng hầu tòa sáng nay

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

CLIP: Hình ảnh cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thuý Hằng hầu tòa sáng nay

Trần Thái

(NLĐO) - Phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày, với phần xét hỏi tập trung vào vai trò cầm đầu của bị cáo Lê Thúy Hằng và trách nhiệm của từng đồng phạm.

Sáng 25-9, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do bị cáo Lê Thúy Hằng (cựu Tổng Giám đốc SJC) cùng đồng phạm.

Hình ảnh cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng hầu tòa sáng nay - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thúy Hằng tại tòa

Ngay từ sáng sớm, nhiều người thân, đồng nghiệp cũ của các bị cáo cùng phóng viên báo chí đã có mặt để theo dõi. Do tính chất nghiêm trọng và gây chú ý đặc biệt trong dư luận, HĐXX bố trí lực lượng cảnh sát hỗ trợ tư pháp kiểm soát chặt chẽ khu vực xét xử, bảo đảm an ninh trật tự.

Lê Thúy Hằng có vai trò chủ mưu

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong nhiều ngày, với phần xét hỏi tập trung vào vai trò cầm đầu của bị cáo Lê Thúy Hằng và trách nhiệm của từng đồng phạm trong vụ án.

Hình ảnh cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng hầu tòa sáng nay - Ảnh 2.
Hình ảnh cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng hầu tòa sáng nay - Ảnh 3.

Các bị cáo tại tòa

Ngoài bị cáo Lê Thúy Hằng, VKSND Tối cao xác định còn 4 bị cáo khác cùng lúc phạm 2 tội danh trên, gồm: Trần Tấn Phát (cựu Phó Giám đốc Xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận), Mai Quốc Uy Viễn (cựu Giám đốc Xưởng vàng thuộc Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận), Đoàn Lê Thanh (cựu Tổ trưởng tổ nấu vàng đổ thỏi Xưởng vàng Tân Thuận) và Hoàng Lệ Huê (cựu Giám đốc Công ty SJC Chi nhánh miền Trung).

Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) có trụ sở trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP HCM), do UBND TP HCM làm chủ sở hữu. Từ ngày 5-12-2019, bà Lê Thúy Hằng giữ chức Tổng Giám đốc, là người đại diện pháp luật của công ty.

Gây thiệt hại hơn 107,4 tỉ đồng

Liên quan vụ án còn có các đơn vị trực thuộc, gồm: Chi nhánh SJC – Xí nghiệp nữ trang Tân Thuận, SJC Chi nhánh Hải Phòng và SJC Chi nhánh miền Trung. Các chi nhánh này quản lý hệ thống cửa hàng kinh doanh trang sức, vàng, bạc, mua bán vàng miếng… Trong hoạt động tài chính, các chi nhánh thực hiện việc nộp thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng tại cơ quan thuế (TP Hải Phòng và TP Đà Nẵng); còn thuế thu nhập doanh nghiệp được hạch toán, báo cáo về công ty mẹ để kê khai, quyết toán chung và lập báo cáo tài chính hợp nhất.

Phiên xét xử cựu tổng giám đốc SJC sáng 25-9

Nội dung vụ án thể hiện, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ do Ngân hàng Nhà nước giao như: sản xuất, gia công vàng miếng SJC móp méo; sản xuất vàng nhẫn SJC; bán vàng miếng bình ổn thị trường và chủ động xác định giá vàng miếng SJC, bị cáo Lê Thúy Hằng cùng các đồng phạm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, trục lợi.

Hành vi vi phạm này gây thiệt hại cho SJC hơn 107,4 tỉ đồng, trong đó: 11,67 tỉ đồng là giá trị tài sản bị chiếm đoạt; 95,79 tỉ đồng là thiệt hại và khoản hưởng lợi bất hợp pháp do thực hiện trái quy định.

Tin liên quan

Vụ án SJC: "Phù phép" hàng ngàn lượng vàng để trục lợi

Vụ án SJC: "Phù phép" hàng ngàn lượng vàng để trục lợi

Cựu Tổng Giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị cáo buộc chủ mưu "phù phép" hàng ngàn lượng vàng nguyên liệu thành vàng miếng SJC

Ấn định ngày mở "đại án vàng SJC"

(NLĐO) - Được xem là một trong những vụ án kinh tế nghiêm trọng, phiên tòa xét xử cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng cùng 15 bị cáo dự kiến kéo dài 6 ngày.

Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thuý Hằng chỉ đạo "găm" vàng bình ổn giá, bán ra ngoài hưởng lợi

(NLĐO)- Cựu tổng giám đốc SJC Lê Thuý Hằng đã chỉ đạo cấp dưới chỉ bán một phần vàng bình ổn cho khách hàng, còn lại bán ra ngoài thị trường để hưởng lợi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo