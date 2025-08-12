HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ đôi nam nữ diễn "cảnh nóng" trên xe Mercedes màu đỏ: Thông tin từ Công an

Tuấn Minh

(NLĐO)- Lực lượng công an ở Ninh Bình đã làm rõ được nhóm thanh niên tạo dựng clip có "cảnh nóng" trong xe Mercedes C300 gây xôn xao dư luận để câu like

Tối 12-8, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết chiều cùng ngày, Công an phường Phủ Lý (Ninh Bình) đã mời 3 thanh niên gồm V.T.T. (SN 2001); N.V.K. (SN 1997; cùng ngụ phường Phủ Lý) và N.V.S. (SN 1992, ngụ phường Hà Nam, tỉnh Ninh Bình) để xác minh, làm rõ hành vi dàn dựng clip có "cảnh nóng" trong xe Mercedes C300 màu đỏ gây xôn xao dư luận trước đó 1 ngày.

Vụ đôi nam nữ diễn "cảnh nóng" trên xe Mercedes màu đỏ: Thông tin từ Công an- Ảnh 1.

Nhóm thanh niên dàn dựng clip có "cảnh nóng" trên xe ô tô để câu like. Ảnh: Công an Ninh Bình

Theo Công an phường Phủ Lý, tối 11-8, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người phụ nữ ngồi trên ghế phụ xe ô tô có hành vi nhạy cảm với nam tài xế, trong khi tài xế đang điều khiển phương tiện tại tuyến đường Lê Duẩn (phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình). 

Clip sau đó lan truyền đã thu hút sự chú ý đông đảo của dư luận xã hội.

Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh trật tự trên địa bàn, Công an phường Phủ Lý đã nhanh chóng báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng công an tổ chức xác minh, làm rõ để ổn định dư luận và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Vụ đôi nam nữ diễn "cảnh nóng" trên xe Mercedes màu đỏ: Thông tin từ Công an- Ảnh 2.

Hình ảnh người phụ nữ trên ô tô là do 3 thanh niên dàn dựng, đóng giả gái

Chỉ sau một thời gian ngắn, Công an phường Phủ Lý đã có căn cứ, tài liệu làm rõ đoạn clip trên là do 3 thanh niên T., N.và S. bàn nhau quay clip có nội dung nhạy cảm để đưa lên mạng xã hội để câu view, câu like, tăng lượt thích, bình luận, chia sẻ, tăng lượng tương tác trên mạng xã hội...

Để thực hiện hành vi, nhóm thanh niên đã dàn dựng kịch bản, phân vai đóng giả phụ nữ diễn cảnh nhạy cảm trên xe ô tô, sau đó quay video và đăng lên mạng xã hội…

Quá trình làm việc, 3 nam thanh niên trên đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Hiện, Công an phường Phủ Lý đang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định.

nhóm thanh niên dàn dựng clip để câu like câu like cảnh nóng cảnh nóng trên xe ô tô
