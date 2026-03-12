HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam 23 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Anh Vũ

(NLĐO) - Mâu thuẫn sau màn nẹt pô và lời thách thức trên TikTok, hai nhóm thanh niên hẹn nhau mang theo hung khí để giải quyết.

Công an TPHCM bắt 23 người vì nẹt pô gây rối trật tự công cộng - Ảnh 1.

Công an TPHCM khởi tố 23 người về tội gây rối trật tự công cộng.

Công an TPHCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 23 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra, tối 1-3, Dầu Thanh Phong (18 tuổi) cùng khoảng 5 người bạn ngồi uống sinh tố trên đường Nguyễn Oanh, phường An Hội Đông thì nhóm của Nguyễn Trí Thanh (18 tuổi, dùng tài khoản TikTok “Nguyễn Thanh”) gồm khoảng 6 người đi trên 3 xe máy chạy ngang qua, nẹt pô gây chú ý. Phong tỏ thái độ lườm nhóm của Thanh.

Sau đó, khi về nhà lướt TikTok, Phong thấy tài khoản “Nguyễn Thanh” đăng ảnh ổ bánh mì kèm dòng trạng thái: “Bận nẹt pô kẻ địch nên giờ mới ăn”. Cho rằng bị khiêu khích, Phong nhắn tin chửi và thách Thanh đánh nhau.

Hai bên hẹn tối 3-3 gặp nhau tại chân cầu Bến Phân (quận Gò Vấp cũ). Khi trao đổi, Thanh nói Phong “có bao nhiêu anh em thì kéo hết vào”. Phong sau đó kể lại sự việc cho Phạm Hoài Thanh (28 tuổi) và người này đồng ý tham gia.

Phong tiếp tục nhắn tin qua Facebook rủ thêm 5 người. Những người này lại gọi thêm bạn khác, tổng cộng 19 người (cả nam và nữ) tập trung tại một quán sinh tố trên đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp.

Sau khi tập hợp, nhóm của Phong di chuyển đến chân cầu Bến Phân với khoảng 10 người nhưng không thấy nhóm của Nguyễn Trí Thanh nên nhắn tin hỏi. Thanh trả lời “đang đổ về”. Chờ một lúc không thấy, hai bên đổi địa điểm sang khu vực cầu An Lộc rồi tiếp tục hẹn gặp tại một quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông).

Khi đến gần quán cà phê, Dầu Thanh Phong cầm một ống sắt dài hơn 1 m, cùng một số người trong nhóm sử dụng bình xịt hơi cay, dao tự chế và gậy sắt lao vào tấn công nhóm của Nguyễn Trí Thanh.

Đáp lại, Nguyễn Trí Thanh dùng gậy ba khúc chống trả, một số người trong nhóm cũng lấy ghế và ly thủy tinh trong quán cà phê ném về phía nhóm đối phương. Sau khi ẩu đả, hai nhóm nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.

Tại cơ quan công an, nhóm của Dầu Thanh Phong khai nhận toàn bộ sự việc và cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Phong và Thanh, sau đó cả hai nhóm đã bàn bạc, tập hợp người để đánh nhau.

Tin liên quan

Nhậu say ngủ quên ở vỉa hè, người đàn ông bị trộm tài sản

Nhậu say ngủ quên ở vỉa hè, người đàn ông bị trộm tài sản

(NLĐO) - Chỉ trong 60 phút, Công an phường Hòa Hưng đã phá được vụ trộm cắp tài sản.

Triệt phá đường dây "lang băm" thu lời bất chính trên 227 tỉ đồng

(NLĐO)- Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, chỉ trong 3 năm đường dây "lang băm" do Hoàng Văn Toàn cầm đầu đã bán gần 87 ngàn đơn hàng, thu lợi bất chính 227 tỉ đồng

Bắt khẩn cấp tài xế không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tông xe CSGT rồi bỏ chạy

(NLĐO)- Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, Vũ Văn Tuấn không chấp hành hiệu lệnh, điều khiển phương tiện lách khỏi nơi kiểm tra và bỏ chạy

gây rối trật tự công cộng quán cà phê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo