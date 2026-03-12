Khởi tố, bắt tạm giam 23 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Công an TPHCM khởi tố 23 người về tội gây rối trật tự công cộng.

Công an TPHCM vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 23 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo điều tra, tối 1-3, Dầu Thanh Phong (18 tuổi) cùng khoảng 5 người bạn ngồi uống sinh tố trên đường Nguyễn Oanh, phường An Hội Đông thì nhóm của Nguyễn Trí Thanh (18 tuổi, dùng tài khoản TikTok “Nguyễn Thanh”) gồm khoảng 6 người đi trên 3 xe máy chạy ngang qua, nẹt pô gây chú ý. Phong tỏ thái độ lườm nhóm của Thanh.

Sau đó, khi về nhà lướt TikTok, Phong thấy tài khoản “Nguyễn Thanh” đăng ảnh ổ bánh mì kèm dòng trạng thái: “Bận nẹt pô kẻ địch nên giờ mới ăn”. Cho rằng bị khiêu khích, Phong nhắn tin chửi và thách Thanh đánh nhau.

Hai bên hẹn tối 3-3 gặp nhau tại chân cầu Bến Phân (quận Gò Vấp cũ). Khi trao đổi, Thanh nói Phong “có bao nhiêu anh em thì kéo hết vào”. Phong sau đó kể lại sự việc cho Phạm Hoài Thanh (28 tuổi) và người này đồng ý tham gia.

Phong tiếp tục nhắn tin qua Facebook rủ thêm 5 người. Những người này lại gọi thêm bạn khác, tổng cộng 19 người (cả nam và nữ) tập trung tại một quán sinh tố trên đường Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp.

Sau khi tập hợp, nhóm của Phong di chuyển đến chân cầu Bến Phân với khoảng 10 người nhưng không thấy nhóm của Nguyễn Trí Thanh nên nhắn tin hỏi. Thanh trả lời “đang đổ về”. Chờ một lúc không thấy, hai bên đổi địa điểm sang khu vực cầu An Lộc rồi tiếp tục hẹn gặp tại một quán cà phê trên đường Lê Đức Thọ (phường An Hội Đông).

Khi đến gần quán cà phê, Dầu Thanh Phong cầm một ống sắt dài hơn 1 m, cùng một số người trong nhóm sử dụng bình xịt hơi cay, dao tự chế và gậy sắt lao vào tấn công nhóm của Nguyễn Trí Thanh.

Đáp lại, Nguyễn Trí Thanh dùng gậy ba khúc chống trả, một số người trong nhóm cũng lấy ghế và ly thủy tinh trong quán cà phê ném về phía nhóm đối phương. Sau khi ẩu đả, hai nhóm nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường.

Tại cơ quan công an, nhóm của Dầu Thanh Phong khai nhận toàn bộ sự việc và cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Phong và Thanh, sau đó cả hai nhóm đã bàn bạc, tập hợp người để đánh nhau.