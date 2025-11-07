Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo khẩn liên quan việc cấp xã thiếu người

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo khẩn liên quan việc cấp xã thiếu người

Tin-ảnh: Ca Linh

(NLĐO) – Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu phải nhanh chóng hoàn thiện đề án vị trí việc làm để khắc phục bất cập khi cấp xã đang thiếu người.

Ngày 7-11, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên và các Phó Chủ tịch UBND thành phố họp với các sở, ngành về tình hình kinh tế-xã hội tháng 10.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 31.649 tỉ đồng, tăng 5% so với tháng trước; giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ ước đạt 483,9 triệu USD, tăng 3,7% so với tháng trước.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo khẩn về xây dựng vị trí việc làm - Ảnh 1.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo

Riêng hoạt động du lịch, tổng lượt khách tham quan, du lịch đạt 9.985.000 lượt, đạt 90,82% kế hoạch, tăng 25,83% so với cùng kỳ năm 2024…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhận định trong tháng 10, thành phố phát triển tương đối khá khi giá trị sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, tổng mức bán lẻ… đều tăng so với tháng 9.

Về giải pháp trong tháng 11, ông Trương Cảnh Tuyên đề nghị Sở Nội vụ đôn đốc việc thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, quỹ nhà nước ngoài ngân sách; khẩn trương xây dựng vị trí việc làm đặc biệt là cấp xã đang thiếu người.

Chủ tịch UBND thành phố cho hay nhiều xã, phường đang thiếu khoảng 20 người, giờ không có vị trí việc làm. Trong khi đó, tại các sở, ngành, việc sắp xếp bộ máy sau sáp nhập còn bất cập.

Ông Tuyên nêu ví dụ, một sở có biên chế là 250 người từ 3 địa phương hợp lại, nhưng do nghỉ việc theo chế độ, hiện chỉ còn 150 người làm việc. Sở có 1 giám đốc và 13 phó giám đốc; 1 phòng với 27 biên chế thì có tới 13 lãnh đạo, 14 người còn lại không thể đáp ứng nhu cầu công việc thực tế tại 103 xã, phường.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo khẩn về xây dựng vị trí việc làm - Ảnh 2.

TP Cần Thơ vừa tổ chức thành công Lễ hội Ok Om Bok-Đua ghe ngo, thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham quan

Cùng với đó, ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu khẩn trương đề xuất sửa đổi Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ ra rằng cơ chế hiện tại mới chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh tế, còn lĩnh vực văn hóa - xã hội thì chưa được đề cập. Do vậy, ông yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế phải báo cáo cụ thể về tình hình các trường đại học và bệnh viện trên địa bàn, sau đó tổ chức họp với các đơn vị này để lấy ý kiến đóng góp, từ đó xây dựng nội dung đề xuất bổ sung vào Nghị quyết 45.

Tin liên quan

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Trương Cảnh Tuyên làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu ông Trương Cảnh Tuyên làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

(NLĐO) - Trước đó, HĐND TP Cần Thơ đã thống nhất bầu ông Trương Cảnh Tuyên giữ chức Chủ tịch UBND thành phố tại kỳ họp chuyên đề.

Ông Trương Cảnh Tuyên được bầu làm Chủ tịch UBND TP Cần Thơ

(NLĐO) - Các đại biểu HĐND đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Lâu

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

(NLĐO) - Bộ Chính trị quyết định chỉ định ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Cần Thơ vị trí việc làm chủ tịch ubnd tp cần thơ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo