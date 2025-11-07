Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo khẩn liên quan việc cấp xã thiếu người

Ngày 7-11, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên và các Phó Chủ tịch UBND thành phố họp với các sở, ngành về tình hình kinh tế-xã hội tháng 10.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 ước đạt 31.649 tỉ đồng, tăng 5% so với tháng trước; giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ ước đạt 483,9 triệu USD, tăng 3,7% so với tháng trước.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, phát biểu chỉ đạo

Riêng hoạt động du lịch, tổng lượt khách tham quan, du lịch đạt 9.985.000 lượt, đạt 90,82% kế hoạch, tăng 25,83% so với cùng kỳ năm 2024…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhận định trong tháng 10, thành phố phát triển tương đối khá khi giá trị sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, tổng mức bán lẻ… đều tăng so với tháng 9.

Về giải pháp trong tháng 11, ông Trương Cảnh Tuyên đề nghị Sở Nội vụ đôn đốc việc thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước, quỹ nhà nước ngoài ngân sách; khẩn trương xây dựng vị trí việc làm đặc biệt là cấp xã đang thiếu người.

Chủ tịch UBND thành phố cho hay nhiều xã, phường đang thiếu khoảng 20 người, giờ không có vị trí việc làm. Trong khi đó, tại các sở, ngành, việc sắp xếp bộ máy sau sáp nhập còn bất cập.

Ông Tuyên nêu ví dụ, một sở có biên chế là 250 người từ 3 địa phương hợp lại, nhưng do nghỉ việc theo chế độ, hiện chỉ còn 150 người làm việc. Sở có 1 giám đốc và 13 phó giám đốc; 1 phòng với 27 biên chế thì có tới 13 lãnh đạo, 14 người còn lại không thể đáp ứng nhu cầu công việc thực tế tại 103 xã, phường.

TP Cần Thơ vừa tổ chức thành công Lễ hội Ok Om Bok-Đua ghe ngo, thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham quan

Cùng với đó, ông Trương Cảnh Tuyên yêu cầu khẩn trương đề xuất sửa đổi Nghị quyết 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ ra rằng cơ chế hiện tại mới chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh tế, còn lĩnh vực văn hóa - xã hội thì chưa được đề cập. Do vậy, ông yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế phải báo cáo cụ thể về tình hình các trường đại học và bệnh viện trên địa bàn, sau đó tổ chức họp với các đơn vị này để lấy ý kiến đóng góp, từ đó xây dựng nội dung đề xuất bổ sung vào Nghị quyết 45.