Pháp luật

Vụ hai doanh nghiệp nhựa dùng chung từ “Bình Minh”: Bình Minh Việt được công nhận

Trần Thái

(NLĐO) - Nhựa Bình Minh Việt vừa được cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu, sau khi hai cấp tòa xác định không có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa ban hành Quyết định số 203462, công nhận quyền sở hữu trí tuệ và cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 570005 cho Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt, dựa trên đơn đề nghị nộp từ ngày 28-11-2022.

Động thái này khép lại chặng đường pháp lý nhiều tranh cãi giữa Công ty CP Nhựa Bình Minh và Công ty CP Nhựa Bình Minh Việt.

Trước đó, sau khi nộp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận này, Nhựa Bình Minh Việt bị Nhựa Bình Minh khởi kiện tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

Tại bản án sơ thẩm ngày 12-7-2024, TAND TP HCM nhận định logo nhãn hiệu giữa nguyên đơn và bị đơn không trùng lặp, không giống nhau; tên doanh nghiệp thể hiện rõ ràng, dễ phân biệt. Do đó, không có cơ sở để cho rằng Nhựa Bình Minh Việt xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Nhựa Bình Minh. Tòa bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.

Đến tháng 4-2025, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm. HĐXX nhận định, đối chiếu logo và nhãn hàng in trên ống nhựa của nguyên đơn và bị đơn là hoàn toàn khác, không trùng lặp nhau nên không vi phạm điểm c khoản 1 Điều 129 Luật Sở hữu trí tuệ. Logo, nhãn hàng in trên ống nhựa của hai bên đều có dấu hiệu "BÌNH MINH" nhưng logo, nhãn hàng in kích thước kiểu chữ và nguồn gốc hàng hóa hoàn toàn khác nhau, không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng.

Hàng loạt nạn nhân sập bẫy "trùm" lừa đảo khi cho thuê xe ô tô tự lái

Hàng loạt nạn nhân sập bẫy "trùm" lừa đảo khi cho thuê xe ô tô tự lái

(NLĐO)- Vũ Mạnh Hùng đặt mua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng, đồng thời thuê hàng loạt xe ô tô tự lái mang đi cầm cố

An Giang và Đồng Tháp bắt giữ 3 đối tượng trốn truy nã

(NLĐO) - Ba đối tượng bị công an 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp truy nã vì đã bỏ trốn khỏi địa phương sau khi thực hiện hành vi phạm tội

Vụ 3 mẹ con ở TP HCM tử vong trên đường đi thăm bà ngoại về: Tài xế có nồng độ cồn cao

(NLĐO) - Tài xế đã điều khiển xe không nhường đường, test nhanh sau tai nạn người này vi phạm nồng độ cồn

