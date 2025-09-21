Ngày 21-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã, gồm: Huỳnh Văn Tài (SN 1983; cư trú tại xã Vân Khánh, tỉnh An Giang) và Nguyễn Quý Nhiễu (SN 1971; cư trú phường Bình Lợi Trung, TP HCM). Trong đó, Tài bị truy nã về tội "Chống người thi hành công vụ", còn Nhiễu bị truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".

Trốn truy nã tại TP HCM và An Giang

Theo hồ sơ vụ án, chiều 1-1-2025, khi tổ tuần tra gồm các lực lượng công an, quân sự và biên phòng xã Sơn Hải, tỉnh An Giang đến khu vực gần Hòn Đá Bạc thì phát hiện khoảng 40 phương tiện ghe, vỏ lãi đang tập trung neo đậu.

Đối tượng Huỳnh Văn Tài bị bắt giữ sau thời gian lẩn trốn

Tài cùng nhóm bạn tổ chức nhậu trên ghe. Trong lúc nhậu, nhóm Tài nghe được thông tin có ghe của biên phòng nên nhổ neo chạy áp sát ghe của tổ tuần tra rồi chửi lực lượng tuần tra.

Mặc dù đã được tổ tuần tra thông báo đang thực hiện nhiệm vụ trên biển nhưng nhóm của Tài không chấp hành mà tiếp tục chửi và lấy dây cột, kéo ghe của tổ tuần tra.

Lúc này, tổ tuần tra điện báo lãnh đạo Đồn Biên phòng Cảng Hòn Chông chỉ đạo lực lượng hỗ trợ. Do đó, nhóm Tài đã tháo dây thả ghe của tổ tuần tra rồi nhanh chóng điều khiển ghe chạy đi.

Sau khi bị khởi tố bị can thì Tài đã bỏ trốn khỏi địa phương nên bị truy nã. Sau thời gian lẩn trốn, Tài đã bị bắt giữ tại TP HCM.

Đối tượng Nguyễn Quý Nhiễu bị bắt sau thời gian trốn truy nã

Trước đó, ngày 24-1-2024, lợi dụng một người dân tại đặc khu Phú Quốc vắng nhà, Nhiễu đã cắt khóa cửa đột nhập vào trong trộm nhiều tài sản rồi bỏ trốn. Ngày 14-8-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã Nhiễu về tội "Trộm cắp tài sản". Nhiễu bị bắt khi đang lẩn trốn tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang.

Bị bắt khi đang gặt lúa thuê

Chiều 21-9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết qua công tác nắm tình hình, Công an xã Mỹ Thành đã phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ Nguyễn Vũ Linh (SN 2002; ngụ xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp) - đối tượng có lệnh truy nã về tội "Trộm cắp tài sản".

Nguyễn Văn Linh tại cơ quan công an

Trước đó, vào năm 2024, Linh cùng 2 đối tượng khác đã thực hiện 11 vụ trộm máy bơm nước của người dân tại xã Phú Cường. Sau đó, Linh cùng đồng bọn bị lực lượng công an điều tra, bắt giữ.

Bắt giữ đối tượng thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản

Trong thời gian tại ngoại chờ tòa án xét xử, Linh bỏ trốn khỏi địa phương và đi làm thuê máy gặt đập liên hợp tại các địa phương khác nhau. Khi đến gặt lúa tại xã Mỹ Thành thì Linh bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.