Vụ hai mẹ con tử vong bất thường trong ngôi nhà ở TP Bến Cát: Xuất hiện tình tiết quan trọng

Ngày 22-2, một nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động cho biết liên quan đến vụ chồng cũ phát hiện hai mẹ con tử vong bất thường trong ngôi nhà ở TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương, xuất hiện tình tiết người đàn ông được cho là "tình trẻ" của người mẹ đang nằm cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Người này được xác định tên L.Q.L (SN 1993, ngụ ở TP HCM).

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng đang bị phong tỏa

Theo nguồn tin, người đàn ông này là người tình của bà L.T.L (SN 1983, ngụ ở TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) kém bà L. 10 tuổi, đang công tác trong ngành y.

Anh L. được cho là nghi phạm sát hại hai mẹ con bà L. rồi tự tử, tuy nhiên đến nay công an vẫn chưa có kết luận chính thức.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin khoảng 9 giờ cùng ngày, Công an phường Hòa Lợi, TP Bến Cát tiếp nhận tin báo phát hiện 2 thi thể trong căn nhà riêng của ông Trương Văn Thể (ngôi nhà trước đây do ông Thể đứng tên nhưng sau khi ly hôn để lại cho vợ và con ở - PV) thuộc khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi.

Nạn nhân được xác định là chị L.T.T (SN 1983) và con trai là T.Q.P (SN 2017). Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện thi thể người mẹ nằm trên giường, còn người con nằm dưới sàn nhà.