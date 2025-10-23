Vụ hiệu trưởng bị giáo viên “tố” chèn ép: Lãnh đạo Sở GD-ĐT Cà Mau nói gì?

Liên quan đến vụ hiệu trưởng trường tiểu học bị giáo viên "tố" chèn ép, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Cà Mau cho biết theo phân cấp quản lý hiện nay cũng như Luật Chính quyền địa phương thì các trường mầm non, tiểu học và THCS thuộc cấp xã quản lý.

Chủ tịch UBND xã, phường là người chỉ đạo công tác giải quyết, còn Sở GD-ĐT chỉ là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh chứ không trực tiếp quản lý về con người, bộ máy và nhà trường.

Trường Tiểu học Tân Hưng, nơi nhiều giáo viên phản ánh bị hiệu trưởng chèn ép

"Sở không có thẩm quyền xử lý kỷ luật hay như thế nào đối với trường nêu trên. Tuy nhiên, qua phản ánh thì Sở GD-ĐT tỉnh Cà Mau sẽ chuyển đơn đến UBND phường để kiểm tra, rà soát và xử lý theo quy định. Nếu như phường xử lý chưa thỏa đáng, để khiếu nại kéo dài thì giáo viên có quyền phản ánh lên UBND tỉnh…

Sở sẽ nắm thông tin và phối hợp với UBND phường xem nội dung phản ánh có đúng và trung thực hay không rồi chấn chỉnh để không ảnh hưởng đến môi trường giáo dục" – vị này khẳng định.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó, nhiều giáo viên Trường Tiểu học Tân Hưng (phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau) "tố" bị hiệu trưởng là ông Ng.Đ.Th. chèn ép, không khách quan trong quá trình làm việc.

Theo trình bày của các giáo viên, ngày 12-8-2024, Trường Tiểu học Tân Hưng tổ chức họp lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm cô P.H.V. làm phó hiệu trưởng. Tuy nhiên, kết quả kiểm phiếu cho thấy cô V. không đủ phiếu tín nhiệm.

Các giáo viên cho hay ngày 18-8-2024, thầy Th. buộc họ giải trình lý do chọn tín nhiệm hay không đối với cô V. "Chúng tôi biết bỏ phiếu kín mà bắt giải trình ghi rõ họ tên là không đúng nhưng vì tôn trọng yêu cầu của thầy Th. và trách nhiệm trung thực nên mọi người thực hiện" - một giáo viên nói.

Sau khi giải trình, thông tin rò rỉ dẫn đến chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ và tạo ra "2 phe" (tín nhiệm và không tín nhiệm đối với cô V.). Thầy Th. đã phát ngôn trước tập thể: "Trong trường này, cô V. là người có tri thức, tôi sẽ bảo vệ cô đến cùng".

Về vấn đề trên, ông Th. cho hay khi bổ nhiệm cô V. làm phó hiệu trưởng, "anh em trong chi bộ, chi ủy thống nhất 100%", song về trường thì "bị gãy". Việc ông yêu cầu giáo viên giải trình việc bỏ phiếu tín nhiệm là để nắm tình hình chứ không bắt buộc.

Liên quan phát ngôn "trong trường này cô V. là người có tri thức", ông Th. giải thích: "Tôi nói giáo viên là giới tri thức chứ không phải nói cô này tri thức cô kia không, nhưng mọi người nghe nhầm.

Tôi nhận lỗi là do trong cuộc họp đã phát ngôn dẫn đến thầy cô nghe nhầm, vì nghĩ với vai trò người đứng đầu cơ quan mà nói làm giáo viên suy nghĩ nhầm, dù đúng hay sai cũng phải chịu trách nhiệm. Tôi nhận lỗi không phải là vì thấy sai".



