Thời sự

Vụ hiệu trưởng bị xe tải tông tử vong ở Tây Ninh: Đo nồng độ cồn những người liên quan

Hải Đường

(NLĐO) - Sau khi hiệu trưởng tử vong do tai nạn giao thông, lực lượng chức năng đã đo nồng độ cồn những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.

Ngày 12-3, liên quan vụ hiệu trưởng tử vong do tai nạn giao thông, UBND xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa công bố quyết định về công tác cán bộ tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương.

Theo quyết định, ông Trương Công Tạo – Phó Hiệu trưởng nhà trường – được giao phụ trách quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương đến khi có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng mới theo quy định.

Vụ hiệu trưởng tử vong do tai nạn: Giao phó hiệu trưởng phụ trách trường - Ảnh 1.

Vụ hiệu trưởng tử vong do tai nạn: Giao phó hiệu trưởng phụ trách trường - Ảnh 2.

UBND xã Mỹ Hạnh công bố quyết định giao nhiệm vụ phụ trách hoạt động của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương cho Phó Hiệu trưởng

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào chiều 9-3, ông P.M.T. (48 tuổi, là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Dương) sau khi kết thúc buổi tiếp xúc cử tri tại địa bàn nơi ứng cử (ông M.T. là ứng cử viên đại biểu HĐND xã Mỹ Hạnh), ông M.T. phát hiện ông N.C.T. (50 tuổi, Trưởng Ban Xây dựng Đảng thuộc Đảng ủy xã Mỹ Hạnh) bỏ quên tài liệu tại điểm họp. Do 2 nhà cách nhau khoảng 200m nên ông M.T. đã nhận tài liệu rồi chạy xe máy mang đến tận nhà giao lại cho ông C.T.

Khi ông M.T. vừa dắt xe ra lộ để trở về thì cùng lúc đó ông C.T. cũng điều khiển ô tô lùi từ sân nhà ra Quốc lộ N2.

Do lùi xe với tốc độ nhanh nên ô tô đã hất văng ông M.T. ra mặt đường. Đúng lúc này, một chiếc xe tải chạy tới đã va chạm tiếp vào ông M.T.

Hậu quả, ông M.T tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, 3 phương tiện liên quan bị hư hỏng nặng.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, đo nồng độ cồn đối với những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.


Thông tin CSGT truy đuổi khiến 2 người tử vong là sai sự thật

Thông tin CSGT truy đuổi khiến 2 người tử vong là sai sự thật

(NLĐO) - Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin đăng trên mạng xã hội cho rằng 2 người tử vong khi truy đuổi người vi phạm giao thông là sai sự thật.

Bé gái 3 tuổi ở Cà Mau tử vong, thi thể dưới sông

(NLĐO) – Sau nhiều giờ tìm kiếm, thi thể bé gái 3 tuổi ở Cà Mau được phát hiện cách nhà khoảng 100 m.

Phát hiện nam sinh viên tử vong dưới vực đèo Chuối sau 2 ngày mất tích

(NLĐO) - Sau 2 ngày mất liên lạc, thi thể nam sinh viên T.T.T. được người dân phát hiện dưới vực đèo Chuối ở xã Đạ Huoai (tỉnh Lâm Đồng).

