Đến 15 giờ ngày 3-12, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương phong tỏa hiện trường vụ sập hố tử thần tại trung tâm Đà Nẵng.

Một công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu

Xe ô tô nằm dưới vực sâu của hố tử thần

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 20 cùng ngày, người dân sống gần giao lộ Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền (phường An Hải, TP Đà Nẵng) bất ngờ chứng kiến nền đường nứt toác.

Ngay sau đó, lượng lớn đất đá sụt xuống, tạo hố tử thần.

CLIP: Hiện trường vụ sập hố tử thần tại Đà Nẵng, ô tô nằm dưới vực sâu

Hiện trường vụ tai nạn

Sạt lở tạo hố tử thần, kéo dài đến nửa đường Nguyễn Công Trứ

Lực lượng chức năng có mặt, tìm cách đưa phương tiện lên vị trí an toàn

Vị trí sạt lở nằm ngay bên công trường, hiện đang thi công hạng mục múc móng

Ghi nhận của PV tại hiện trường, hố sụt kéo dài hơn 10m, chiếm gần nửa lòng đường Nguyễn Công Trứ.

Vị trí hố tử thần nằm ngay bên công trường xây dựng, đang đào hầm tại dự án.

Vụ tai nạn khiến 2 ô tô bị rơi xuống hố. Có ít nhất một người bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Người dân địa phương cho hay, lòng đường tại đây đã xuất hiện vết nứt nhiều ngày trước. Không chỉ đường Nguyễn Công Trứ, mặt đường Ngô Quyền cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.