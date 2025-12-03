HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hiện trường "hố tử thần" ngay trung tâm Đà Nẵng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Tuyến đường Nguyễn Công Trứ, thành phố Đà Nẵng hiện đang bị phong tỏa để xử lý hố tử thần.

Đến 15 giờ ngày 3-12, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương phong tỏa hiện trường vụ sập hố tử thần tại trung tâm Đà Nẵng.

Hiện trường vụ sập "hố tử thần" ngay trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 1.

Một công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu

Hiện trường vụ sập "hố tử thần" ngay trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 2.

Xe ô tô nằm dưới vực sâu của hố tử thần

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 20 cùng ngày, người dân sống gần giao lộ Nguyễn Công Trứ - Ngô Quyền (phường An Hải, TP Đà Nẵng) bất ngờ chứng kiến nền đường nứt toác.

Ngay sau đó, lượng lớn đất đá sụt xuống, tạo hố tử thần.

CLIP: Hiện trường vụ sập hố tử thần tại Đà Nẵng, ô tô nằm dưới vực sâu

Hiện trường vụ sập "hố tử thần" ngay trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 3.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ sập "hố tử thần" ngay trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 4.

Sạt lở tạo hố tử thần, kéo dài đến nửa đường Nguyễn Công Trứ

Hiện trường vụ sập "hố tử thần" ngay trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 5.

Lực lượng chức năng có mặt, tìm cách đưa phương tiện lên vị trí an toàn

Hiện trường vụ sập "hố tử thần" ngay trung tâm Đà Nẵng - Ảnh 6.

Vị trí sạt lở nằm ngay bên công trường, hiện đang thi công hạng mục múc móng

Ghi nhận của PV tại hiện trường, hố sụt kéo dài hơn 10m, chiếm gần nửa lòng đường Nguyễn Công Trứ.

Vị trí hố tử thần nằm ngay bên công trường xây dựng, đang đào hầm tại dự án.

Vụ tai nạn khiến 2 ô tô bị rơi xuống hố. Có ít nhất một người bị thương, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Người dân địa phương cho hay, lòng đường tại đây đã xuất hiện vết nứt nhiều ngày trước. Không chỉ đường Nguyễn Công Trứ, mặt đường Ngô Quyền cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân sự việc.

Tin liên quan

Xuất hiện "hố tử thần" giữa đường ở Đà Nẵng

Xuất hiện "hố tử thần" giữa đường ở Đà Nẵng

(NLĐO) - Ngày 3-11, trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Đà Nẵng bất ngờ xuất hiện một "hố tử thần" lớn khiến người dân lo lắng khi lưu thông qua đây.

CLIP: "Hố tử thần" ở Đà Nẵng nuốt chửng xe máy, một người may mắn thoát chết

(NLĐO) – Đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường, một người dân ở Đà Nẵng suýt mất mạng do mố cầu bị sụp tạo thành hố tử thần, nuốt chửng chiếc xe máy.

Nhiều "hố tử thần” xuất hiện sau bão số 11 Matmo

(NLĐO) - Trong đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 Matmo gây ra, tại một số tỉnh xuất hiện các "hố tử thần".

Xe ô tô hiện trường vụ tai nạn người bị thương Thành phố Đà Nẵng hố tử thần
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo