Thời sự

Xuất hiện "hố tử thần" giữa đường ở Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Ngày 3-11, trên tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, TP Đà Nẵng bất ngờ xuất hiện một "hố tử thần" lớn khiến người dân lo lắng khi lưu thông qua đây.

"Hố tử thần" xuất hiện trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn gần dự án Làng Đại học thuộc phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Theo ghi nhận, hố sụt có kích thước khoảng 4 m x 4 m, sâu hơn 1 m, phần miệng hố "ăn" từ lòng đường lan đến vỉa hè. Thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện di chuyển qua, không có thiệt hại về người.

Hố tử thần xuất hiện giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Đà Nẵng gây hoang mang - Ảnh 1.

"Hố tử thần" xuất hiện trên đường Nam kỳ Khởi Nghĩa, phường Ngũ Hành Sơn

Ngay sau khi nhận tin báo, Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng đã cử lực lượng đến hiện trường để đánh giá, giăng dây cảnh báo và phối hợp cùng công an điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài trong đêm 2-11 và rạng sáng 3-11 khiến nước tràn qua mặt đường với lưu lượng lớn, gây xói lở nền đất. Khu vực này thuộc phạm vi dự án mở rộng Làng Đại học Đà Nẵng, đã được bàn giao cho đơn vị thi công quản lý.

Hố tử thần xuất hiện giữa đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tại Đà Nẵng gây hoang mang - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng trực tại vị trí trên để đảm bảo an toàn giao thông

Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng đã yêu cầu nhà thầu bổ sung đèn cảnh giới, biển báo hiệu, đồng thời bố trí người trực 24/24 để đảm bảo an toàn giao thông. 

Đơn vị cũng đang triển khai biện pháp vuốt nối tạm mặt đường qua dải phân cách để các phương tiện lưu thông thuận lợi.

Ngành điện lực đã điều công nhân đến tháo dỡ, di dời thiết bị nằm trong phạm vi hố sụt để phục vụ công tác khắc phục, sớm khôi phục hiện trạng tuyến đường.

Sáng cùng ngày, tại khu vực đường Âu Cơ, đoạn giáp tòa nhà B1 của Khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh, mưa lớn kéo dài đã làm sụp một hố sâu rộng khoảng 2 m, sâu hơn 2 m. Dòng nước chảy xiết khiến phần taluy dưới chân chung cư bị khoét hàm ếch, đất đá và gạch vụn tràn xuống khu vực phía dưới tòa nhà.

Tin liên quan

HĐND TP Đà Nẵng đề nghị làm rõ việc bố trí toà nhà Dinh thự Pháp làm trụ sở công an phường

HĐND TP Đà Nẵng đề nghị làm rõ việc bố trí toà nhà Dinh thự Pháp làm trụ sở công an phường

(NLĐO) - Theo Thường trực HĐND TP Đà Nẵng, cử tri và dư luận thành phố có ý kiến cần cân nhắc việc bố trí toà nhà kiến trúc Pháp làm trụ sở công an phường

Cận cảnh ngôi làng ở Đà Nẵng bị lũ quét như làng Nủ

(NLĐO) – Một ngôi làng ở TP Đà Nẵng bị lũ quét làm sập, hư hỏng 16 ngôi nhà. Rất may người dân đã được chính quyền sơ tán kịp thời.

Dân Đà Nẵng đập cửa, gọi nhau đưa ô tô đi tránh lụt lúc rạng sáng

(NLĐO) – Giữa cơn mưa xối xả rạng sáng, người dân vùng trũng Đà Nẵng phải đập cửa tri hô nhau đưa ô tô chạy lên điểm cao để tránh ngập.

mưa lớn nhà ở xã hội mưa lớn kéo dài ngành điện lực đảm bảo an toàn đơn vị thi công Đà Nẵng
