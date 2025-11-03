"Hố tử thần" xuất hiện trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đoạn gần dự án Làng Đại học thuộc phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng.

Theo ghi nhận, hố sụt có kích thước khoảng 4 m x 4 m, sâu hơn 1 m, phần miệng hố "ăn" từ lòng đường lan đến vỉa hè. Thời điểm xảy ra sự cố không có phương tiện di chuyển qua, không có thiệt hại về người.

"Hố tử thần" xuất hiện trên đường Nam kỳ Khởi Nghĩa, phường Ngũ Hành Sơn

Ngay sau khi nhận tin báo, Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng đã cử lực lượng đến hiện trường để đánh giá, giăng dây cảnh báo và phối hợp cùng công an điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do mưa lớn kéo dài trong đêm 2-11 và rạng sáng 3-11 khiến nước tràn qua mặt đường với lưu lượng lớn, gây xói lở nền đất. Khu vực này thuộc phạm vi dự án mở rộng Làng Đại học Đà Nẵng, đã được bàn giao cho đơn vị thi công quản lý.

Cơ quan chức năng đã bố trí lực lượng trực tại vị trí trên để đảm bảo an toàn giao thông

Công ty Quản lý cầu đường Đà Nẵng đã yêu cầu nhà thầu bổ sung đèn cảnh giới, biển báo hiệu, đồng thời bố trí người trực 24/24 để đảm bảo an toàn giao thông.

Đơn vị cũng đang triển khai biện pháp vuốt nối tạm mặt đường qua dải phân cách để các phương tiện lưu thông thuận lợi.

Ngành điện lực đã điều công nhân đến tháo dỡ, di dời thiết bị nằm trong phạm vi hố sụt để phục vụ công tác khắc phục, sớm khôi phục hiện trạng tuyến đường.

Sáng cùng ngày, tại khu vực đường Âu Cơ, đoạn giáp tòa nhà B1 của Khu chung cư nhà ở xã hội Hòa Khánh, mưa lớn kéo dài đã làm sụp một hố sâu rộng khoảng 2 m, sâu hơn 2 m. Dòng nước chảy xiết khiến phần taluy dưới chân chung cư bị khoét hàm ếch, đất đá và gạch vụn tràn xuống khu vực phía dưới tòa nhà.