Vụ hóa đơn bữa ăn 18 triệu đồng ở Sầm Sơn: Người đăng bill bất ngờ vì bỗng nổi tiếng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vụ hóa đơn bữa ăn 18 triệu đồng ở Sầm Sơn: Người đăng bill bất ngờ vì bỗng nổi tiếng

Tuấn Minh

(NLĐO)- Người đăng hóa đơn bữa ăn 18 triệu đồng ở Sầm Sơn vừa chia sẻ câu chuyện trên trang cá nhân của mình. Chị khá bất ngờ khi bỗng dưng được nổi tiếng

Liên quan tới vụ việc hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng tại nhà hàng Chinh Thủy Palace ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) được mạng xã hội quan tâm những ngày qua, chị U.T.Th. (ngụ phường Long Biên, TP Hà Nội), thành viên của đoàn khách ở Hà Nội cũng là người đăng bill tính tiền này lên mạng xã hội, đã chia sẻ câu chuyện của mình lên Facebook.

- Ảnh 1.

Chị U.T.Th., người đăng thông tin hóa đơn bữa ăn 18 triệu đồng ở Sầm Sơn lên mạng xã hội, đã chia sẻ câu chuyện bất ngờ được nổi tiếng lên trang cá nhân

Chia sẻ trên trang cá nhân, chị Th. khá bất ngờ khi mình bỗng trở nên nổi tiếng theo cái cách không ai ngờ tới. "Em đăng bài bán nhà không ai xem, mà em đăng hóa đơn bữa ăn đoàn em ở nhà hàng Chinh Thủy Palace Sầm Sơn tối qua lên các bác lấy hóa đơn bê đi làm em nổi tiếng quá"- chị Th. viết.

Cũng theo chia sẻ của chị Th., trong hóa đơn có món ghẹ được nhiều người quan tâm nhất và được các trang mạng mang đi "xào xáo nội dung nhiều nhất".

"Đoàn em di chuyển đến Sầm Sơn lúc 17 giờ, vì tắc đường đến muộn nên bạn trong đoàn có gọi nhà hàng đặt trước bữa tối. Nhóm 12 người lớn và 11 trẻ em (2 đến 10 tuổi) đặt 7 kg ghẹ (12 con). Đoàn đặt ăn có bảng giá niêm yết, tự nguyện đặt, không bị ép buộc, mâu thuẫn hay chặt chém gì"- chị Th. chia sẻ.

Chủ bài viết cũng thông tin thêm rằng đoàn năm nào cũng đi chơi dịp lễ, bài viết cá nhân chia sẻ so sánh giá năm ngoái ở Cô Tô với bữa ăn ở nhà hàng Chinh Thủy Palace để mọi người có cái nhìn về giá cả vùng miền. Có thể một phần do lạm phát, một phần dịch vụ ở đất liền chắc giá cao hơn so với ngoài đảo.

Trong status, chủ bài viết cũng chia sẻ ngày hôm sau (1-5) đoàn có ăn ở một nhà hàng khác, song đồ không ngon và chất lượng bằng nên tối cùng ngày đoàn đã quay lại nhà hàng Chinh Thủy Palace ăn bữa tối trước khi về Hà Nội.

- Ảnh 2.

Hóa đơn bữa ăn 18 triệu đồng gây sốt mạng xã hội những ngày qua

Trước đó, ngày 30-4, trên các diễn đàn mạng xã hội chia sẻ rầm rộ hình ảnh hóa đơn bữa ăn của một nhóm khách du lịch ở Hà Nội ăn tại Sầm Sơn (Thanh Hóa) có giá gần 18 triệu đồng, trong đó có món ghẹ đỏ có giá hơn 12 triệu đồng cho 7 kg (1,7 triệu đồng/kg).

Ngay sau khi thông tin được lan truyền, trong chiều cùng ngày 30-4, các lực lượng chức năng phường Sầm Sơn đã nhanh chóng vào cuộc làm việc trực tiếp với các bên liên quan để xác minh, làm rõ sự việc.

Cơ quan chức năng xác định hóa đơn trên là của một đoàn khách từ Hà Nội gồm 13 người lớn và 11 trẻ em ăn tối tại nhà hàng Chinh Thủy Palace (ở đường Hồ Xuân Hương, phường Sầm Sơn). Nhà hàng có bảng niêm yết giá công khai và bán theo giá niêm yết, Đoàn khách thống nhất đặt ăn, không có ý kiến khiếu nại và tiếp tục đặt ăn tại nhà hàng vào buổi chiều ngày 1-5.

- Ảnh 3.

Cơ quan chức năng phường Sầm Sơn đã nhanh chóng vào cuộc, làm sáng tỏ vụ việc

Người đăng tải bill thanh toán lên mạng xã hội cũng không hề có mục đích phản ánh việc bị "chặt chém".

Tuy nhiên, sau đó hóa đơn bữa ăn đã được các trang mạng xã hội chia sẻ rầm rộ trên Facebook, thêm thắt nhiều thông tin không đúng sự thật, thiếu kiếm chứng dẫn tới có nhiều bình luận tiêu cực, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều, thậm chí gây hoài nghi về tình trạng "chặt chém" du khách, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch của Sầm Sơn.

Tin liên quan

Công an thông tin về vụ việc hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn

Công an thông tin về vụ việc hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn

(NLĐO)- Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin làm rõ vụ việc liên quan tới hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng ở Sầm Sơn gây xôn xao mạng xã hội.

Xôn xao hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng, trong đó ghẹ đỏ 1,7 triệu đồng/kg ở Sầm Sơn

(NLĐO)- Lực lượng chức năng đang vào cuộc xác minh hóa đơn bữa ăn có giá gần 18 triệu đồng, trong đó món ghẹ đỏ 1,7 triệu đồng/kg gây xôn xao ở Sầm Sơn

Nhà hàng ở Đà Nẵng lý giải hóa đơn bữa ăn hải sản 85 triệu đồng

(NLĐO) – Khách chọn ăn tôm hùm bông loại lớn trị giá 4,4 triệu đồng/1kg và nhiều loại hải sản đắt nhất nhà hàng nên có tổng hóa đơn 85 triệu đồng. Nhà hàng khẳng định không có chuyện "chặt chém".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo