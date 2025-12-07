HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Vụ Hoa hậu Mexico bị trộm túi xách: Thưởng nóng lực lượng phá án nhanh

Trường Nguyên

(NLĐO) - Chỉ sau vài giờ điều tra, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt đã bắt được nghi phạm trộm cắp và thu hồi tài sản cho Hoa hậu Mexico.

Ngày 7-12, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng quyết định khen thưởng đột xuất và thưởng nóng 20 triệu đồng cho Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt vì thành tích truy xét, bắt nhanh đối tượng trộm tài sản của chị Leon Yuriar Angela Michelle - Hoa hậu Mexico (Miss Cosmo Mexico).

Thưởng nóng lực lượng Công an Đà Lạt bắt nhanh nghi phạm trộm túi xách Hoa hậu Mexico - Ảnh 1.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh, trao thưởng và biểu dương Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt

Thông tin ban đầu, tối 6-12, chị Leon Yuriar Angela Michelle cùng nhiều Hoa hậu quốc tế khác tham dự sự kiện diễn ra ở Quảng trường Lâm Viên. Sau đó, người đẹp này phát hiện túi xách của mình đã bị kẻ gian lấy cắp nên trình báo.

Chỉ sau vài giờ vào cuộc điều tra, Công an phường Xuân Hương – Đà Lạt xác định Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TPHCM), đã lấy cắp túi xách của Hoa hậu Mexico với nhiều tài sản giá trị bên trong.

Thưởng nóng lực lượng Công an Đà Lạt bắt nhanh nghi phạm trộm túi xách Hoa hậu Mexico - Ảnh 2.

Công an làm việc với Nguyễn Lâm Thái - người lấy cắp túi xách của Hoa hậu Mexico.

Bước đầu, Thái khai nhận có tham gia biểu diễn sự kiện tại Quảng trường Lâm Viên nêu trên. Sau đó, nam thanh niên này lấy cắp túi xách của Hoa hậu Mexico, bên trong có thẻ tín dụng, máy ảnh, khoảng 40 triệu đồng tiền mặt và vật dụng cá nhân.

Lâm Đồng Đà Lạt công an tỉnh Lâm Đồng Hoa hậu Mexico phường Xuân Hương - Đà Lạt
