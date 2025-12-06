Thông tin nổi bật tại TPHCM 6-12: Khoảnh khắc thoát nạn vụ cháy quán ăn; thêm cuộc thi hoa hậu...

TPHCM chốt "số phận" 4 biệt thự cũ trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ

Trong số 7 biệt thự ở khu đất số 1 Lý Thái Tổ thì có 3 công trình hư hỏng nghiêm trọng. Kết quả kiểm định cho thấy 3 công trình (số 2, 3, 4) xuất hiện nhiều vết nứt trên kết cấu chịu lực, kết cấu bê tông bị ngấm nước, rêu mốc và bóng tróc bê tông.

Tổng quan cho thấy 3 công trình này đã bị xâm thực và ăn mòn lớn, làm suy giảm chất lượng kết cấu...

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/tphcm-duy-tri-4-biet-thu-cu-trong-khu-dat-so-1-ly-thai-to-19625120605111311.htm

TPHCM thống nhất tồn tại 4 biệt thự cũ trong khu Nhà khách Chính phủ trước đây (ẢNH: DUY PHÚ)

Vì sao bác sĩ can ngăn người nhà thuê máy bay đưa bệnh nhân từ Côn Đảo vào đất liền cấp cứu?

Ngày 6-12, theo báo cáo từ bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) đang hỗ trợ chuyên môn tại Côn Đảo, nơi đây vừa tiếp nhận bệnh nhân nam (60 tuổi) với chẩn đoán đột quỵ tuần hoàn sau.

Người nhà đã tìm cách vay mượn tiền để thuê máy bay đưa bệnh nhân này vào Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu, song bác sĩ khuyên nên ở lại.

Thông tin chi tiết tại đường link: https://nld.com.vn/nguoi-nha-benh-nhan-dinh-thue-may-bay-tu-con-dao-vao-dat-lien-cap-cuu-bac-si-khuyen-o-lai-196251206134413027.htm

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 đã kịp thời tư vấn và điều trị cho bệnh nhân

Lưu ý quan trọng với người thường xuyên lưu thông qua đường hầm sông Sài Gòn

Đại diện Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết sẽ điều chỉnh tổ chức giao thông phục vụ vận hành hệ thống chữa cháy tự động đường hầm sông Sài Gòn.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/luu-y-luu-thong-o-duong-ham-song-sai-gon-tu-toi-19-den-rang-sang-20-12-196251206081237919.htm

2 nạn nhân vụ cháy quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo hiện ra sao?

Kể lại khoảnh khắc thoát nạn, chị T. cho biết khi phát hiện cháy, khói và hơi nóng quá dày đặc khiến không ai thở nổi, buộc phải nhảy qua cửa sổ.

Còn chị K. cho hay sau khi nghe tiếng kêu cứu, cả nhóm hoảng hốt chạy ra cửa sổ và nhảy xuống rồi được đưa đi cấp cứu.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/dien-bien-suc-khoe-2-co-gai-nhay-lau-de-thoat-than-trong-vu-chay-khien-4-nguoi-tu-vong-o-tp-hcm-19625120611484694.htm

Nạn nhân vụ cháy được theo dõi, điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định

TPHCM thống nhất chủ trương đầu tư tuyến metro tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa thống nhất chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ. Dự án này được đánh giá là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối đô thị.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/thanh-uy-tphcm-thong-nhat-chu-truong-dau-tu-tuyen-metro-toc-do-cao-ben-thanh-can-gio-196251206144008986.htm

Thông tin bổ ích với người muốn "săn" điện thoại, laptop giảm giá

Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM buổi sáng cuối tuần đã thu hút hàng ngàn "tín đồ" mê công nghệ đến trải nghiệm và săn hàng giảm giá đến 50%.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/xep-hang-tu-sang-som-de-san-dien-thoai-laptop-giam-gia-196251206112142496.htm

Mặt hàng điện thoại được giới trẻ chú ý. Ảnh: NGUYỄN HẢI

Sắp có thêm 1 cuộc thi hoa hậu

Ban Tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 vừa họp báo cung cấp thông tin về sự kiện này.

Công bố thông tin Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2025

Ban Giám khảo cuộc thi năm nay gồm: NSND, Á hậu Trịnh Kim Chi - Trưởng Ban Giám khảo; cùng các thành viên: ca sĩ Lâm Vũ, Hoa hậu Biển Việt Nam 2024 Nguyễn Hoài Linh, Hoa hậu Doanh nhân Hoàn vũ Việt Nam 2024 Đồng Thị Thanh Tâm, Á hậu 2 - Hoa hậu Đại sứ Du lịch Biển Việt Nam 2024 Trần Vũ Gia Hân…

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/cap-phep-cuoc-thi-hoa-hau-bien-viet-nam-2025-196251206062916015.htm

Cháu bé gặp nguy kịch khi đứng lên bồn cầu

Sự việc xảy ra sau khi bé N.N.K.N (8 tuổi) đi vệ sinh và đứng lên bồn cầu để treo đồ. Bất ngờ, bồn cầu bằng sứ bị vỡ, các mảnh sắc nhọn cắt sâu vào lưng khiến bé chảy nhiều máu.

Thông tin chi tiết tại: https://nld.com.vn/su-co-kinh-hoang-vo-bon-cau-khien-chau-be-8-tuoi-nguy-kich-196251206135525305.htm