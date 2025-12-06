Cấp phép cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2025

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Cấp phép cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2025

Thùy Trang

(NLĐO)- Công bố quyền lợi Hoa hậu Biển Việt Nam 2025: Tổng giá trị đặc quyền lên đến 2 tỉ đồng.

Cấp phép cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Công bố cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2025

Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 trở lại với chủ đề "Hành trình xanh – Chạm trái tim biển", mang theo khát vọng tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam gắn liền với trách nhiệm bảo vệ đại dương – nguồn sống và niềm tự hào của dân tộc. Thông qua chủ đề "Hành trình xanh – Chạm trái tim biển", cuộc thi mong muốn khơi dậy niềm tự hào biển đảo, kết nối hình ảnh biển Việt Nam với bạn bè quốc tế bằng trái tim nhân ái và bản lĩnh phụng sự cộng đồng.

Giám khảo cuộc thi năm nay gồm: NSND, Á hậu Trịnh Kim Chi - Trưởng ban giám khảo, thành viên ban giám khảo gồm: Ca sĩ Lâm Vũ, Hoa hậu biển Việt Nam 2024 Nguyễn Hoài Linh, Hoa hậu doanh nhân Hoàn Vũ Việt Nam 2024 Đồng Thị Thanh Tâm, Á hậu 2 - Hoa hậu Đại sứ Du lịch Biển Việt Nam 2024 Trần Vũ Gia Hân,…

Tổng giá trị giải thưởng và đặc quyền của mùa giải năm nay lên đến 2 tỉ đồng bao gồm: Vương miện danh giá, Sash, Cúp & Hoa đăng quang và các phần thưởng đến từ các đơn vị đồng hành.

Cuộc thi dự kiến diễn ra từ ngày 26-12 đến 31-12 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành – Phường Phan Thiết – tỉnh Lâm Đồng. 

 Cuộc thi vừa tổ chức họp báo theo công văn số 5650/SVHTT-BCXB do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cấp phép. 

Hoa Hậu Biển Việt Nam 2025 là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia được Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cũ chấp thuận theo CV số 15/BDNT-SVHTTDL ngày 26 tháng 03 năm 2025. Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH-TT&DL) chứng nhận Số:3578/2024/QTG Cấp cho Chủ sở hữu Công ty TNHH Truyền Thông Giải trí Quốc tế Hoàng Duy.

Cấp phép cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 - Ảnh 2.

Tân hoa hậu biển Việt Nam 2025 sẽ được tìm thấy đúng đêm giao thừa dương lịch

Tân hoa hậu Biển Việt Nam 2025 sẽ đăng quang vào đúng đêm giao thừa. "Khoảnh khắc chuyển giao năm mới này mang ý nghĩa biểu tượng cho sự khởi đầu rực rỡ, nơi Tân hoa hậu bắt đầu hành trình đảm nhận sứ mệnh truyền cảm hứng về biển đảo quê hương", ban tổ chức chia sẻ.

Tin liên quan

Nhìn mấy "bà Tây" thi hoa hậu mặc bà ba, đeo khăn rằn…

Nhìn mấy "bà Tây" thi hoa hậu mặc bà ba, đeo khăn rằn…

(NLĐO) - Dàn người đẹp Miss Charm 2025 lội mương bắt cá, đu trend "Em là con gái miền Tây".

hoa hậu cuộc thi Hoa hậu Hoa hậu Biển Việt Nam 2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo