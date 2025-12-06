Cấp phép cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2025

Công bố cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2025

Cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2025 trở lại với chủ đề "Hành trình xanh – Chạm trái tim biển", mang theo khát vọng tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam gắn liền với trách nhiệm bảo vệ đại dương – nguồn sống và niềm tự hào của dân tộc. Thông qua chủ đề "Hành trình xanh – Chạm trái tim biển", cuộc thi mong muốn khơi dậy niềm tự hào biển đảo, kết nối hình ảnh biển Việt Nam với bạn bè quốc tế bằng trái tim nhân ái và bản lĩnh phụng sự cộng đồng.

Giám khảo cuộc thi năm nay gồm: NSND, Á hậu Trịnh Kim Chi - Trưởng ban giám khảo, thành viên ban giám khảo gồm: Ca sĩ Lâm Vũ, Hoa hậu biển Việt Nam 2024 Nguyễn Hoài Linh, Hoa hậu doanh nhân Hoàn Vũ Việt Nam 2024 Đồng Thị Thanh Tâm, Á hậu 2 - Hoa hậu Đại sứ Du lịch Biển Việt Nam 2024 Trần Vũ Gia Hân,…

Tổng giá trị giải thưởng và đặc quyền của mùa giải năm nay lên đến 2 tỉ đồng bao gồm: Vương miện danh giá, Sash, Cúp & Hoa đăng quang và các phần thưởng đến từ các đơn vị đồng hành.

Cuộc thi dự kiến diễn ra từ ngày 26-12 đến 31-12 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành – Phường Phan Thiết – tỉnh Lâm Đồng.

Cuộc thi vừa tổ chức họp báo theo công văn số 5650/SVHTT-BCXB do Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cấp phép.

Hoa Hậu Biển Việt Nam 2025 là cuộc thi nhan sắc cấp quốc gia được Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cũ chấp thuận theo CV số 15/BDNT-SVHTTDL ngày 26 tháng 03 năm 2025. Cục Bản quyền tác giả (Bộ VH-TT&DL) chứng nhận Số:3578/2024/QTG Cấp cho Chủ sở hữu Công ty TNHH Truyền Thông Giải trí Quốc tế Hoàng Duy.

Tân hoa hậu biển Việt Nam 2025 sẽ được tìm thấy đúng đêm giao thừa dương lịch

Tân hoa hậu Biển Việt Nam 2025 sẽ đăng quang vào đúng đêm giao thừa. "Khoảnh khắc chuyển giao năm mới này mang ý nghĩa biểu tượng cho sự khởi đầu rực rỡ, nơi Tân hoa hậu bắt đầu hành trình đảm nhận sứ mệnh truyền cảm hứng về biển đảo quê hương", ban tổ chức chia sẻ.