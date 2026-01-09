Vụ hối lộ tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V: VKS đề nghị nhiều mức án nghiêm khắc

Chiều 9-1, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử 64 bị cáo trong vụ án đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 50-04V (trực thuộc Cục Đăng kiểm), đại diện VKSND TPHCM đã trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.



Vén màn đường dây hối lộ

Đại diện cơ quan giữ quyền công tố, vụ án tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V là một phần trong đại án xảy ra tại Cục Đăng kiểm và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước với tổng cộng 254 bị cáo bị khởi tố về 11 tội danh.

Vụ việc được phát hiện khi lực lượng CSGT Công an TPHCM kiểm tra hai xe ô tô có dấu hiệu cơi nới thành thùng. Dù kích thước thực tế sai lệch so với thông số kỹ thuật trên cơ sở dữ liệu của Cục Đăng kiểm, nhưng lại trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định. Từ dấu hiệu này, cơ quan điều tra đã làm rõ một đường dây phạm tội có tổ chức xuyên suốt.

Về chủ trương và phương thức phạm tội, VKS xác định, tại Cục Đăng kiểm, khi bị cáo Đặng Việt Hà được bổ nhiệm làm Cục trưởng, Hà đã yêu cầu các đơn vị phải đặt quyền lợi của mình lên cao nhất. Các trung tâm khối V (bao gồm 50-04V) phải nộp tiền hối lộ hàng tháng cho Hà với mức từ 8-15.000 đồng/phương tiện kiểm định.

Tại Trung tâm Đăng kiểm 50-04V, ban giám đốc gồm Nguyễn Xuân Hải (giám đốc) và Chu Đình Hiệp (phó giám đốc) đã cụ thể hóa chủ trương này bằng việc cho phép các đăng kiểm viên nhận tiền từ chủ phương tiện để bỏ qua lỗi khiếm khuyết, làm sai lệch quy trình kiểm định và cấp giấy chứng nhận trái quy định.

Về trách nhiệm hình sự, VKS đã phân hóa rõ vai trò của từng nhóm bị cáo. Đối với nhóm lãnh đạo Trung tâm 50-04V, Nguyễn Xuân Hải và Chu Đình Hiệp phải chịu trách nhiệm chung về tổng số tiền nhận hối lộ hơn 6,49 tỉ đồng; mỗi người hưởng lợi cá nhân 570 triệu đồng.

Các bị cáo tại toà - Ảnh: Trần Thái

Nhóm đăng kiểm viên bậc cao, giữ vai trò chuyền trưởng, gồm Tạ Công Nghĩa, Hoàng Tuấn Anh và Nguyễn Trần Dũng, chịu trách nhiệm với số tiền từ hơn 1 tỉ đến hơn 2 tỉ đồng, tùy từng chuyền, với mức hưởng lợi cá nhân dao động từ 95 đến 285 triệu đồng.

Đối với nhóm đăng kiểm viên làm việc trực tiếp tại các chuyền, VKS xác định họ phải chịu trách nhiệm theo thời gian và vị trí công tác. Mỗi nhóm chuyền có số tiền hối lộ khác nhau, trong đó có những cá nhân hưởng lợi hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, vụ án còn có nhóm bị cáo là "cò" dịch vụ và đại diện doanh nghiệp vận tải. Những người này nhiều lần đưa tiền hối lộ để được kiểm định nhanh, bỏ qua lỗi vi phạm của phương tiện.

Phân hóa hình phạt, cao nhất đến 16 năm tù

Trên cơ sở đó, VKS đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt nghiêm minh nhưng có phân hóa, thể hiện tính nhân văn.

Cụ thể, về tội "Nhận hối lộ", VKS đề nghị tuyên Nguyễn Xuân Hải, Chu Đình Hiệp: 8 - 9 năm tù. Nhóm đăng kiểm viên gồm: Tạ Công Nghĩa, Nguyễn Trần Dũng, Lê Văn Tuyến, Thân Hoàng Châu, Trần Đình Tiến, Nguyễn Hồng Đạt, Đỗ Khắc Bảo, Nguyễn Quý Tâm, La Hải Long, Trần Quyết Trung: 7 - 8 năm tù; Hoàng Tuấn Anh (đang bỏ trốn): 15 - 16 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hữu Chinh (từng là đăng kiểm viên nhưng nghỉ việc từ cuối năm 2021, chuyển sang làm dịch vụ môi giới đăng kiểm), tổng hợp hình phạt 8 - 10 năm tù cho hai tội "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".

Về tội "Đưa hối lộ", các bị cáo Trần Ngọc Nam (lao động tự do): 7 - 8 năm tù; Lê Hồng Đức (lao động tự do): 6 - 7 năm tù (tổng hợp hình phạt); Dương Chí Hoàng (cựu Giám đốc Công ty TNHH Song Phú) 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Các bị cáo còn lại tùy vai trò mức độ bị đề nghị từ 6 tháng đến 7 năm tù.

Ngoài hình phạt tù, VKS cũng đề nghị buộc các bị cáo chưa nộp đủ số tiền hưởng lợi bất chính phải tiếp tục nộp lại toàn bộ để sung công quỹ nhà nước.

Theo kế hoạch, phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 22-1.