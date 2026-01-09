Sáng tỏ vụ cụ ông nằm thoi thóp trong công viên Cây Mai ở TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Sáng tỏ vụ cụ ông nằm thoi thóp trong công viên Cây Mai ở TPHCM

Trần Thái

(NLĐO) - Giữa đêm vắng, cụ ông 74 tuổi đạp xe ngang công viên Cây Mai thì bất ngờ bị tấn công.

Ngày 9-1, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Khánh (41 tuổi; quê TPHCM) về tội "Giết người".

Uống rượu cạnh nạn nhân đang bất tỉnh

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 15-3-2024, Trương Khánh một người ngồi uống rượu tại công viên Cây Mai (phường 14, quận 5 cũ). Trong lúc nhậu, Khánh có xảy ra va chạm, đánh nhau với một nam thanh niên mặc áo trắng không rõ lai lịch.

Khoảng 1 giờ 20 phút cùng ngày, ông Lưu Tiểu T. đạp xe đi ngang qua khu vực Khánh ngồi uống rượu. Do vẫn còn bực tức vì vụ xô xát trước đó, Khánh nghĩ ông T. là người của thanh niên kia gọi đến để trả thù.

- Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Khánh chạy qua đường lấy một chiếc ghế gỗ hư, đập vào xe đạp của ông cụ. Khi hai bên xảy ra xô xát, Khánh đã đẩy ông T. ngã xuống đất rồi liên tiếp tấn công.

Hành vi hung hãn chỉ dừng lại khi Khánh thấy ông cụ không còn phản ứng. Sau khi gây án, Khánh tiếp tục ngồi uống rượu cạnh chỗ ông T. đang nằm bất tỉnh, sau đó mới đi về nhà.

Nạn nhân tử vong sau nhiều tháng

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, một bảo vệ dân phố phát hiện ông T. nằm bất tỉnh trên bãi cỏ, đầu chảy nhiều máu nên đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông T. được xác định lên đến 95%.

Sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện, tháng 4-2024, ông T. được cho về nhà. Đến ngày 27-10-2024, ông T. tử vong tại nhà. Theo tóm tắt bệnh án, nạn nhân ra viện trong tình trạng phải thở oxy qua nội khí quản.

Cơ quan điều tra xác định hành vi của Trương Khánh là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm tính mạng người khác và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

Tại toà, Khánh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Xem xét vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Khánh 20 năm tù về tội "Giết người".

Người nhậu cùng Khánh được xác định vào thời điểm ông T. gặp nạn đã quá say, không biết sự việc.

Tin liên quan

TPHCM: Án mạng vì lời chế giễu ngoại hình trên mạng xã hội

TPHCM: Án mạng vì lời chế giễu ngoại hình trên mạng xã hội

(NLĐO) - Mâu thuẫn bắt nguồn từ những lời chế giễu ngoại hình trên mạng xã hội, dẫn đến một cuộc hỗn chiến đẫm máu.

TPHCM: Ba người lãnh án tử hình vì những "ông trùm" trên Telegram

(NLĐO) – Hoạt động dưới sự chỉ đạo của các đối tượng "vô hình" trên mạng xã hội, nhóm này đã tổ chức phân phối hơn 10kg hàng cấm.

Hành trình tội ác của kẻ vừa bị TAND TP HCM tuyên tử hình

(NLĐO)- Ngoài hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Trần Văn Dũng còn bị xử lý do cất giấu súng, đạn.

Bệnh viện Chợ Rẫy giết người nạn nhân tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo