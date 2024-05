Vụ hơn 500 người ngộ độc ở Đồng Nai: 3 bệnh nhi bị nhiễm trùng E.coli

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, ông Lê Quang Trung, hôm 4-5 cho biết liên quan vụ hơn 500 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại TP Long Khánh, kết quả xét nghiệm mẫu máu 3 bệnh nhi bị nặng cho thấy các em này bị nhiễm trùng E.coli.

Tại cuộc họp giao ban về kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2024, ông Trung cho biết thêm dự kiến ngày mai (5-5) sẽ có kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm.

Ngày 6-5, Sở Y tế sẽ có báo cáo xem giữa kết quả nhiễm trùng E.coli khi xét nghiệm máu có phù hợp với kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn không.

Một bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai

Tính đến ngày 4-5, số ca bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại TP Long Khánh là 555 trường hợp. Hiện nay, tại Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đang điều trị 5 ca là bệnh nhi bị nặng, trong đó có 3 ca đã tương đối ổn định.

Có 2 ca bệnh nhi vẫn đang phải thở máy, tuy nhiên có 1 ca tiên lượng tốt và 1 ca tiên lượng không tốt do bệnh nhi đã có giai đoạn bị ngưng tim trong quá trình cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Toàn, Phó giám đốc Công an tỉnh, cho biết Công an tỉnh đang tập trung chỉ đạo Công an TP Long Khánh, các phòng nghiệp vụ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành truy vết thực phẩm, làm việc với các tổ chức cá nhân cung cấp nguồn thực phẩm cho tiệm bánh mì Băng.