Vụ hút trộm cát ở Cần Giờ: Cựu cán bộ công an và nhiều cán bộ xã hầu toà

(NLĐO)- Đại diện Bộ Công an xác định trong vụ án đường dây khai thác cát trái phép ở An Giang, các bị can đã lợi dụng việc cấp phép để khai thác vượt quy định 3,2 triệu m3, không đưa vào mua bán theo giấy phép mà tuồn ra bán ngoài thị trường, thu lời bất chính 253 tỉ đồng