Bắt giam Phó chủ tịch xã “giúp sức” cho "cát tặc" lộng hành

Liên quan vụ án khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), chiều 11-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Tân (Bình Thuận) đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở và nơi làm việc của ông Hoàng Tuy, Phó chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ.

Bị can Hoàng Tuy bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân.

Theo điều tra, ông Hoàng Tuy với chức trách là Phó chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ, đã thiếu trách nhiệm, lợi dụng chức vụ của mình tạo điều kiện cho các đối tượng khai thác khoáng sản trái phép do Nguyễn Hữu Chính (đã bị bắt) cầm đầu.

Khám xét nhà bị can Hoàng Tuy. Ảnh: DT

Mở rộng vụ án khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân cũng ra quyết định khởi tố bổ sung tội danh "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" đối với 2 bị can Nguyễn Ngọc Châu (Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Hàm Tân, nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Mỹ) và Trần Viết Quý (cán bộ địa chính xã Sơn Mỹ).

Cả 2 bị can này đã bị bắt giam từ ngày 24-5 về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Liên quan vụ án này, sáng 11-6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân cũng ra quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với Võ Hoàng Lâm và Dương Ba Thiên Vương (đều trú xã Sơn Mỹ) để điều tra về cùng tội danh "Vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản".

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 9 bị can, trong đó bắt tạm giam 7 bị can liên quan vụ án khai thác khoáng sản trái phép tại xã Sơn Mỹ, Hàm Tân.

Việc khai thác khoáng sản trái phép này diễn ra trong thời gian dài, gây mất an ninh trật tự và gây dư luận bức xúc tại địa phương.