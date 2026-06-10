Vũ kịch "Eugene Onegin" đến TP HCM

Khán giả TP HCM sắp có cơ hội thưởng thức một trong những tác phẩm ballet đương đại nổi bật của thế kỷ XXI khi đoàn Eifman Ballet mang vở vũ kịch "Eugene Onegin" đến biểu diễn tại Nhà hát Hòa Bình từ ngày 21 đến 24-10.

Sự kiện được kỳ vọng tạo nên điểm nhấn đáng chú ý cho đời sống nghệ thuật thành phố và giới mộ điệu đang săn tìm vé của các đêm diễn nghệ thuật ballet độc đáo này.

Một cảnh trong vở vũ kịch “Eugene Onegin” (Ảnh: SPO)

Dựa trên tiểu thuyết bằng thơ nổi tiếng của thi hào Nga Alexander Pushkin, "Eugene Onegin" dưới bàn tay dàn dựng của biên đạo Boris Eifman không đi theo lối kể chuyện quen thuộc. Thay vì giữ nguyên bối cảnh nước Nga thế kỷ XIX, tác phẩm đưa nhân vật vào không gian đương đại - nơi những biến động xã hội và thay đổi giá trị khiến con người đối diện với lựa chọn, mất mát và sự hối tiếc.

Câu chuyện xoay quanh Eugene Onegin - chàng trai lạnh lùng từ chối tình yêu chân thành của Tatyana rồi nhận ra giá trị của nó khi mọi thứ đã quá muộn. Từ mối tình bỏ lỡ ấy, vở diễn đặt ra câu hỏi gần gũi với mọi thế hệ: con người có thể thay đổi trước khi thời gian khép lại cơ hội cuối cùng?

Theo ông Nguyễn Bảo Anh, Giám đốc nghệ thuật Dàn nhạc Giao hưởng Sài Gòn (SPO), tác phẩm không kén khán giả bởi ai cũng từng trải qua cảm giác tiếc nuối trước những điều chưa kịp giữ lại.

Sức hút của "Eugene Onegin" còn đến từ phần âm nhạc kết hợp giữa chất cổ điển của Tchaikovsky và rock hiện đại, cùng ngôn ngữ hình thể giàu cảm xúc - dấu ấn đã giúp Eifman Ballet chinh phục hàng chục quốc gia hơn 4 thập niên qua.

Việc TP HCM trở thành điểm dừng chân đầu tiên của Eifman Ballet trong chuyến lưu diễn tại Việt Nam cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường biểu diễn nghệ thuật quốc tế, đồng thời mở thêm cơ hội để công chúng thành phố tiếp cận những chuẩn mực sân khấu đỉnh cao thế giới.